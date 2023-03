Wysychają nam jeziora i rzeki. Niektóre całkiem znikają

Jak mówi Mateusz Szauer, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Iławie, w ostatnim czasie mamy do czynienia z obniżeniem poziomu wód na akwenach. Ta sytuacja dotyczy zarówno rzek, jak i jezior.

Jest to związane ze zmianami klimatu. Naukowcy bowiem dowodzą, że temperatura na Ziemi podniosła się o dwa stopnie Celsjusza. Z tego powodu więcej wody odparowuje z rzek i jezior, poziom lustra wody jest więc niżej niż jeszcze kilka lat temu.





Na miarce w Porcie Śródlądowym możemy zobaczyć, że poziom wód w Dużym Jezioraku jest na poziomie uregulowanym za pomocą jazu na Iławce



Drugim czynnikiem, z powodu którego obserwujemy obniżenie poziomu wód, jest zjawisko suszy hydrologicznej. - Mamy z nią do czynienia coraz częściej, między innymi w ubiegłym roku, gdy mieliśmy bardzo długi okres bez opadów - mówi Mateusz Szauer.



Jak mówi Krzysztof Zakreta, rowerzysta i organizator rowerowych rajdów z Iławy, a także twórca mapy akwenów znajdujących się w Iławie i gminie Iława, w tej ostatniej istniało niegdyś Jezioro Starzykowskie, które jeszcze w XIX wieku obejmowało obszar 100 ha, a dziś już go nie ma.

Z jego obserwacji wynika także, że w ostatnich 20 latach, w wyniku ocieplania klimatu i niszczenia środowiska naturalnego przez człowieka akweny z okolic Iławy zmniejszyły wysokość lustra wody o 0,7-1 metra i zarazem swoją powierzchnię.

Natomiast jeśli chodzi o Jeziorak i cały tak zwany systemat tego jeziora, to sytuacja jest zgoła inna. Często iławianie, spacerując nad rzeczką Iławka, przepływającą przez miasto, zauważają wyższy niż zazwyczaj poziom wody.

- Mamy tu do czynienia z regulacją stanu wody za pomocą jazu, który znajduje się na Iławce. Pracownicy nadzoru wodnego w Ostródzie czuwają nad tym, by poziom Jezioraka był wystarczająco wysoki - mówi Szauer. - Rzecz w tym, by zapewnić dobre warunki w postaci wysokiego poziomu wody, dla żeglugi na szlakach Kanału Elbląskiego.

Już dziś mamy do czynienia ze zjawiskiem stopniowego zanikania małych akwenów. Skutki zmian klimatu są odczuwalne już teraz, dlatego powinniśmy wszyscy zadbać o ograniczenie zmian klimatu, choćby przez korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Edyta Kocyła-Pawłowska