Nie miał zapiętych pasów, ale chciał je zapiąć... w trakcie jazdy. I to na oczach policjantów

W poniedziałek (06.03.2023 r.) kilka minut przed godziną 7:00 funkcjonariusze z ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego vw. Mężczyzna miał problem z utrzymaniem pojazdu na jednym pasie ruchu, co zwróciło uwagę policjantów. Okazało się, że 30–latek jechał samochodem, nie mając zapiętych pasów bezpieczeństwa, więc jak tylko zobaczył radiowóz próbował je nieudolnie zapiąć. W trakcie dalszych czynności okazało się, że to nie jedyne przewinie mężczyzny. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach funkcjonariusze ustalili, że w 2017 roku stracił uprawnienia do kierowania pojazdem mechanicznym, ponieważ jeździł samochodem pod działaniem alkoholu.

Natomiast kilka minut po godzinie 12:00 patrol prewencji zatrzymał do kontroli drogowej kierującego oplem. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali stan trzeźwości. Okazało się, że 43–latek kierujący samochodem również nie posiada do tego uprawnień, a samochód nie ma aktualnych badań technicznych. Jak ustalili policjanci, mężczyzna również stracił prawo jazdy za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu.

oprac. eka / KPP Iława