Pasażer z amfetaminą, podmiana na fotelu kierowcy i ciągnik... W weekend posypały się mandaty

Pierwszy z kierujących został zatrzymany w piątek (3.03.2023 r.) na jednej z dróg w gminie Zalewo. Okazało się, że 18-latek jadąc citroenem na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego zjechał na prawe pobocze doprowadzając do wywrócenia się pojazdu.

Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, a 18-latek został ukarany mandatem za spowodowanie zdarzenia drogowego.

Tymczasem w sobotę (04.03.2023 r.) kilka minut po godzinie 9:00 policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego rowerem. Okazało się, że mężczyzna kierował jednośladem mając prawie promil alkoholu w organizmie. 50-latek za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych.

Natomiast w Kisielicach policjanci zatrzymali do kontroli kierującego oplem. Funkcjonariusze podczas patrolu zauważyli jak kierowca z pasażerem zamieniali się miejscami podczas jazdy. Policjanci zatrzymali samochód wylegitymowali mężczyzn, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali stan trzeźwości. Okazało się, że oplem kierował 27-latek, który jechał samochodem, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Natomiast pasażer też miał coś na sumieniu, bo u niego policjanci ujawnili ponad 4 gramy amfetaminy. Mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnej celi.

Kolejny nietrzeźwy kierujący został zatrzymany w Zalewie. W trakcie czynności okazało się, że 40-latek kierował renaultem, mając 2 promile alkoholu w organizmie. Jak ustalili funkcjonariusze, to nie było jedyne przewinienie mężczyzny. Mieszkaniec gminy Zalewo nie posiadał również uprawnień do kierowania samochodem.

Tymczasem o kierujących pod wpływem środków odurzających dyżurnego iławskiej jednostki w niedzielę (05.03.2023 r.) poinformowali świadkowie. Oświadczyli, że na jedną ze stacji paliw na terenie gminy Iława przyjechało bmw i podejrzewają, że kierowca jest pod działaniem alkoholu. Policjanci pojechali na miejsce. W trakcie czynności okazało się, że bmw kierował 24-latek na zmianę z siostrą. Policjanci sprawdzili trzeźwość kierujących oraz skontrolowali, czy nie kierowali samochodem pod wpływem narkotyków. Wstępne badanie wskazało, że mężczyzna był pod wpływem amfetaminy i metamfetaminy, a kobieta pod wpływem marihuany. Od rodzeństwa została pobrana krew do badania.

Natomiast w gminie Lubawa 43-latek kierujący ciągnikiem rolniczym nie upewnił się co do możliwości wykonania manewru skrętu w lewo i doprowadził do zderzenia z wyprzedzającym go audi. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, a 43-latek za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

Do kolejnego zdarzenia doszło również w gminie Lubawa w poniedziałek (06.03.2023 r.) kilka minut po godzinie 5:00. Policjanci ustalili, że 54-latka kierująca fordem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu peugeotowi podczas skrętu w lewo i doprowadziła do zderzenia bocznego pojazdów. Także w tym przypadku nikomu nic poważnego się nie stało, a 54-latka za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem.

