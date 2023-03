Kolejny nietrzeźwy poranek na drogach powiatu iławskiego

Jak się okazało, nadal niektórzy użytkownicy dróg nie zdają sobie sprawy z tego, że nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie może doprowadzić do tragedii, nie odstraszają ich również wysokie i surowe kary. Dzięki wykorzystaniu urządzeń alcoblow policjanci szybko i sprawnie przebadali wielu kierowców. W trakcie działań w sumie skontrolowano 616 kierujących. Okazało się, że jeden z nich był nietrzeźwy.

Mężczyzna kierował fordem, kiedy to zatrzymali go do kontroli funkcjonariusze iławskiego ruchu drogowego. W trakcie czynności okazało się, że 43–latek jeździł samochodem, mając prawie 0,6 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy mężczyźnie.

Jak dodaje nadkom. Arkadiusz Majewski: - Zawsze przypomnimy kierowcom, że jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego są właśnie nietrzeźwi kierujący. Dlatego działania takie jak m.in. "Trzeźwy poranek" będą przeprowadzane regularnie, ponieważ należy uświadomić wszystkim kierującym, że prowadzenie pojazdu poprzedzone wypiciem alkoholu stwarza bezpośrednie zagrożenie zarówno dla kierowców, pasażerów oraz innych użytkowników dróg.

Policjanci apelują, aby każdy reagował na niebezpiecznie zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. - Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych. Każdy nawet anonimowo pod numerem telefonu 112 może powiadomić najbliższą jednostkę policji o takim fakcie. Policjanci sprawdzą każdy sygnał - zapewnia st. asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka iławskiej policji.