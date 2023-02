Nasze OSP dostaną samochody strażackie

Z opublikowanego na stronie MSWiA i Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej wykazu wynika, że do jednostek w woj. warmińsko-mazurskim trafi 31 pojazdów. W środę (22 lutego) wiceminister Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie jednostek OSP, które w 2023 roku otrzymają dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Średnie wozy dostaną m.in. Rudzienice w gminie Iława, Goryń z gminy Kisielice, oraz Lubawa.

Lekkie pojazdy mają trafić do Prątnicy i Omula w gminie Lubawa.

Dzięki tym środkom do strażaków ochotników z całego kraju trafi 675 nowych pojazdów. Do jednostek OSP w całym kraju trafi 180 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 417 średnich oraz 78 ciężkich.

Poza naszym województwem wspomożonych zostanie także: 46 jednostek do OSP w województwie dolnośląskim, 31 do jednostek w woj. kujawsko-pomorskim, 62 do jednostek w woj. lubelskim, 20 do jednostek w woj. lubuskim, 48 do jednostek w woj. łódzkim, 62 do jednostek w woj. małopolskim, 71 samochodów do jednostek w woj. mazowieckim, 24 do jednostek w woj. opolskim, 52 do jednostek w woj. podkarpackim, 28 do jednostek w woj. podlaskim, 26 do jednostek w woj. pomorskim, 57 do jednostek w woj. śląskim, 32 pojazdy do jednostek w woj. świętokrzyskim, 61 do jednostek w woj. wielkopolskim oraz 24 do jednostek w woj. zachodniopomorskim.

Ochotnicze Straże Pożarne w tym roku zostaną także wyposażone w inny sprzęt strażacki. Na ten cel przekazanych zostanie ponad 236 milionów złotych. Pozwoli to na zakup m.in. środków ochrony osobistej (mundury, hełmy, buty ochronne); sprzętu łączności, uzbrojenia (pilarki do drewna i metalu); sprzętu ratowniczo-gaśniczego (pompy, węże).

Tegoroczne dofinansowanie jest rekordowe i pozwoli na zakup ok. 150 wozów więcej niż rok temu.

eka