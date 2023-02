Iława. Z niedzieli na poniedziałek nie będzie wody

Jak zapowiada prezes Iławskich Wodociągów Dariusz Kowalski, ma to nastąpić o 23:00 i potrwa do 5 nad ranem w poniedziałek, 27 lutego.

W niedzielę, 26 lutego, w całej Iławie zakręcona zostanie woda. Jak zapowiada prezes Iławskich Wodociągów Dariusz Kowalski, ma to nastąpić o 23:00 i potrwa do 5 nad ranem w poniedziałek, 27 lutego. - Przy ostatnich planowanych działaniach udało się nam skończyć roboty już po dwóch godzinach, więc liczę na to, że i teraz będzie podobnie - mówi prezes.

Brak wody w kranach związany jest z wymianą pomp w ramach modernizacji przepompowni.

eka