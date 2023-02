Harcerze świętowali Dzień Myśli Braterskiej

Dla każdego harcerza i skauta na całym świecie 22 lutego to ogromne święto. Data ta jest rocznicą narodzin założycieli skautingu sir Roberta Baden-Powella i jego żony Olave Baden-Powell.

W tym dniu harcerze pamiętają o wszystkich wartościach, jakie niesie za sobą harcerstwo, czyli patriotyzm, przyjaźń, braterstwo, jedność i pokój. Jest to dzień, kiedy harcerze i skauci ze wszystkich organizacji przesyłają sobie życzenia. Idea braterstwa jest szerzona po całym świecie, a w tym dniu najbardziej jest ona widoczna. Można było spotkać harcerzy w mundurach w Iławie, w gminie Lubawa, Ząbrowie, Kisielicach czy to w szkole czy to w pracy.

Już w najbliższy weekend iławscy harcerze spotkają się na biwaku, podczas którego będą świętować ten szczególny dla nichdzień. Oprócz wielu zajęć, gier i zabaw odbędzie się Gala Dnia Myśli Braterskiej, podczas której zostaną złożone podziękowania dla harcerzy i instruktorów za ich pracę i wkład, którzy swoją pracą woluntarystyczną wspierają naszą idee. Ale będzie to także okazja do uczczenia pamięci tych, którzy się przyczynili do tego jak dziś wygląda harcerstwo, dlatego w sobotę (25.02.2023 r.) o godzinie 16:00 przy Pomniku Nieznanego Żołnierza obok Parafii NPNMP odbędzie się Harcerski Apel Pamięci, na który harcerze zapraszają wszystkich mieszkańców i zainteresowanych. Czuwaj!



phm. Piotr Jakimowicz, Komendant Hufca ZHP Iława