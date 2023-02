Czterej poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości już trafili za kratki

Niemal codziennie policjanci zatrzymują osoby, które są poszukiwane do odbycia kary pozbawienia wolności. Tylko nieliczni zgłaszają się do zakładu karnego dobrowolnie. Okoliczności zatrzymań bywają różne, ale najczęściej są zaskakujące dla osób poszukiwanych.

— Pierwszego z mężczyzn zatrzymał dzielnicowy w trakcie obchodu rejonu służbowego. Funkcjonariusz pamiętał, że znany mu z wcześniejszych interwencji 32–latek szukany jest przez sąd do osadzenia w zakładzie karnym. Funkcjonariusz zatrzymał mieszkańca i przetransportował do więzienia, gdzie spędzi najbliższe 15 dni za popełnione wykroczenia — relacjonuje st. asp. Joanna Kwiatkowska z KPP Iława.

Natomiast kolejnego szukanego przez wymiar sprawiedliwości zatrzymali policjanci z wydziału kryminalnego. — Kiedy tylko ustalili miejsce przebywania 30–latka, to natychmiast tam pojechali. Funkcjonariusze zatrzymali mieszkańca Lubawy i zawieźli go do zakładu karnego, gdzie odbędzie karę pozbawienia wolności w wymiarze 15 dni — mówi rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

Trzeci z zatrzymanych poszukiwanych również trafił na 15 dni do więzienia. 56–latek szukany był przez iławski sąd do ustalenia miejsca pobytu i osadzenia w zakładzie karnym za popełnione wykroczenia.

— Ostatnim z zatrzymanych poszukiwanych podczas minionego weekendu był mieszkaniec Iławy. Dzielnicowi podczas obchodu rejonu służbowego zauważyli 39–latka znanego im z wcześniejszych interwencji. Funkcjonariusze wiedzieli, że mężczyzna szukany jest przez sąd do osadzenia w więzieniu. Zatrzymali go i przetransportowali do więzienia, gdzie spędzi 150 dni za popełnione przestępstwa i wykroczenia — dodaje st. asp. Kwiatkowska.

red

źródło: KPP Iława