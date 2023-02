Sentymentalna podróż z KGW Tynwałd

Niezwykle uroczyście obchodzono jubileusz 20-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Tynwałdzie. W piatek, 17 lutego, w tynwałdzkiej świetlicy pojawiło się mnóstwo gości! Gospodyniami tego dnia było 11 pań z KGW, wszystkie w "umundurowaniu", czyli tradycyjnych strojach. A wśród gości - także koleżanki z innych Kół z gminy. To tu działa najprawdopodobniej najwięcej Kół ze wszystkich gmin województwa warmińsko-mazurskiego!

Na uroczystości pojawili się liczni goście, m.in. marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego Bernadeta Hordejuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Jarosław Sarnowski, Dyrektor KOWR OT w Olsztynie Grzegorz Kierozalski, dyrektor KZRKiOR (Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych) Wiesław Domian, lokalni samorządowcy, radni i sołtysi gminy Iława oraz przyjaciele KGW Tynwałd.



Tuż przed jubileuszem odbył się konkurs kulinarny, w którym przewodniczącym jury był Tomasz Lorkowski, współwłaściciel iławskiej restauracji i dyplomowany kucharz. W konkursie uczestniczyły wszystkie koła z terenu gminy. W tajnej ocenie zwyciężyła ryba po papiesku przygotowana przez... szanowne jubilatki!

Na scenie wystąpił zespół folklorystyczny „Morawa” (z dyrektorką GOK Laseczno Grażyną Piękos jako wokalistką, która także prowadziła całość wydarzenia).

Przybyłych gości powitała przewodnicząca KGW Tynwałd Bogumiła Kowalska, następnie głos zabrał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, który pogratulował przewodniczącej jubileuszu i podkreślił jej rolę w pracy na rzecz nie tylko koła, ale całej pracy na rzecz gminy. Następnie został przedstawiony rys historyczny koła. Zostały również wręczone okolicznościowe statuetki oraz drobne upominki. Nie obyło się także bez okolicznościowego tortu i symbolicznej lampki szampana.

W sołectwie organizowano takie wydarzenia, jak: Dzień Kobiet, Dzień Seniora, spotkania integracyjne i festyny przy świetlicy oraz dożynki. Natomiast w gminie panie brały udział we wszystkich organizowanych wydarzeniach; były także zapraszane ze swoim stoiskiem kulinarnym do poszczególnych sołectw. Trzeba zaznaczyć, że przez te dwadzieścia jeden już lat działały nie tylko na rzecz swojego sołectwa czy gminy, ale także prezentowały się na arenie wojewódzkiej i krajowej. Na poziomie województwa brały udział w spotkaniach wigilijnych i opłatkowych, w kiermaszach wielkanocnych, targach rolniczych, Dożynkach Wojewódzkich i różnego rodzaju konkursach kulinarnych. W Warszawie panie wystawiały kilkakrotnie stoiska kulinarne na ogólnopolskich spotkaniach Kół Gospodyń Wiejskich pod nazwą "Wielkanocna Baba" oraz stołów wigilijnych i potraw świątecznych.

Razem z Ochotniczą Strażą Pożarną i Stowarzyszeniem na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Tynwałdu i Makowa KGW zrealizowało szereg projektów, między innymi półroczny pod nazwa „Gmina z Przyszłością’’. Brały w nim udział także panie z zaprzyjaźnionego Koła w Szałkowie.

Przez 7 lat przy okazji obchodów Dnia Kobiet organizowano konkurs kulinarny. Co roku w roli głównej były inne produkty, a podsumowaniem było wydanie książeczki ze zwycięskimi potrawami, które wręczane były na kulinarnym stoisku podczas Tynwałdzkiej Sobótki.

Panie dbają o dzieci i młodzież. Na przykład "Tydzień wakacji w Świetlicy" zrobił furorę (poza atrakcyjnymi zajęciami dzieci zostały zabrane nad morze). Kolejny półroczny projekt skierowany był do młodzieży w ramach programu "Równać szanse", a nosił nazwę "Tynwałdzki Taniec Ognia”. W projekcie tym zawarty był również kurs nauki fotografowania. Przez kilka lat organizowały wspólne malowanie jajek, podczas których przekazywano dzieciom tradycję malowania wzorów woskiem.

Realizowano też szereg mniejszych dwutygodniowych projektów, jak nauka obsługi komputerów i tabletów, kurs pisania projektów, zarządzania projektem oraz rozliczania projektów. Panie dbają o zdrowie, odbyły wiele spotkać z iławskimi amazonkami czy lekarzem.

Przez 12 lat panie z KGW były głównymi organizatorkami festynu plenerowego "Tynwałdzka Sobótka". Przez 8 lat organizowały wycieczki z okazji Dnia Matki (dzięki temu, że wójt Krzysztof Harmaciński pozwalał na wypożyczenie szkolnego autobusu, zwiedziły stolicę oraz wiele innych miast i miasteczek).

Panie z KGW Tynwałd były delegatkami na 12 Krajowy zjazd Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie, w Warszawie również brały udział w 38 Światowym Kongresie Rolników i Farmerów. Jak wspominają, niesamowitym przeżyciem było spotkanie z ludźmi i usłyszenie języków z całego świata.

Dwie panie ukończyły półroczny ogólnopolski projekt ,,Akademia Kobiet Aktywnych” w Ełku.

Dzięki dużemu zaangażowaniu aż 13 pań zostało odznaczonych odznaką "Order Serca Matkom Wsi", w tym 8 pań seniorek. Od początku działalności na dożynki sołeckie i gminne panie wyplatają wieniec dożynkowy. Za te wieńce przyznawano im różne wyróżnienia, były 2 i 3 miejsca, ale było też 1 miejsce - zdobyte raz - na dożynkach gminnych w Ławicach.

Oprócz pięknych wieńców, KGW słynie ze smacznej kuchni i wspaniałych ciast. I tak:

- w konkursie wojewódzkim "Skarby Europy zamknięte w szkle" - 2 miejsce za pasztet z indyka;

- w konkursie "Potrawy Ziemi Iławskiej" - 1 miejsce;

- w Ogólnopolskim Festiwalu Wieprzowiny - 3 miejsce;

- w konkursie podczas kiermaszu Wigilijnego w Olsztynie "Magia Świąt" - 1 miejsce za ,,Najpiękniejszy stół Wigilijny”;

- w konkursach Smaki Warmii, Mazur i Powiśla - 2 i 3 miejsca za "Ślepaka" i "Grzybojajki".

I tak można byłoby jeszcze długo wymieniać, jak chociażby zdobycie 1 miejsca za "Potrawę Rybną" - na 3 Wojewódzkiej Majówce w Rożentalu oraz 2 miejsca za potrawę z "Kurek i Bobu" na spotkaniu z tradycją i kulturą na Podzamczu w Szymbarku.

Dużym wyróżnieniem jest zarejestrowanie potrawy na listę potraw tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa w Warszawie pod nazwą "Skrzydła indycze po pańsku".

Dwukrotnie pani pomagały gotować zupę rybną w kociołku na ognisku samorządowcom na "Święcie Ryby" w Iławie i dwukrotnie gmina Iława zajęła 1 miejsce. Były też prace społeczne, sadzono krzewy i kwiaty przy świetlicy oraz siłowni plenerowej. Panie posadziły 100 tulipanów w barwach biało–czerwonych na 100-lecie odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej.

Od 2016 roku corocznie przekazujemy tort na gminną licytację wspierającą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, odbywającą się w Wikielcu.