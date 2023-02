Policjanci podsumowali miniony weekend na drogach powiatu iławskiego

Mimo podwyższonych kar za brak uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym czy przekroczenie dopuszczalnej prędkości - a także jazdę pod działaniem alkoholu - policjanci nadal zatrzymują nieodpowiedzialnych kierujących, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów.

Pierwszy kierujący w piątek (17.02.2023 r.) doprowadził do zderzenia drogowego w gminie Lubawa. Okazało się, że 32–latek kierujący renaultem wraz z naczepą nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego jego naczepa zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do zderzenia czołowego z kierującym citroenem z naczepą. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, a 32–latek za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

>>>Tymczasem w Iławie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującą subaru. Okazało się, że 44–latka jeździła samochodem, nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

>>>Natomiast w Lasecznie 63–latka kierująca fordem nie dostosowała prędkości do warunków ruchu w wyniku czego doprowadziła do zderzenia z hyundaiem, który w następstwie uderzenia przemieścił się i uderzył w mazdę. W tym przypadku również nikomu nic się nie stało, a kierująca fordem za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem.

>>>Do kolejnego zdarzenie doszło na terenie gminy Zalewo. Jak ustalili policjanci, 30–latek kierujący toyotą nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Pasażer z obrażeniami ciała został przytransportowany do szpitala. Okazało się, że nie tylko prędkość była przyczyną zdarzenia ale również brak uprawnień do kierowania przez 30 – latka.

>>>Tymczasem w gminie Iława policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego audi. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali jego stan trzeźwości. Okazało się, że 36–latek kierował samochodem, mając cofnięte uprawnienia.

>>>Natomiast w sobotę (18.02.2023 r.) policjanci na drodze krajowej nr 16 zatrzymali rowerzystę. W trakcie czynności okazało się, że 19–latek kierował jednośladem, mając 0,8 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

>>>Kolejny nieodpowiedzialny kierujący został zatrzymany w Jędrychowie (gmina Kisielice) podczas pomiaru prędkości. Okazało się, że 60–latek jechał 119 km/h w terenie zabudowanym. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującemu oraz sporządzili wniosek o ukaranie do sądu, gdyż mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu.

>>>Tymczasem w niedzielę (19.02.2023 r.) policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego bmw. Funkcjonariusze wylegitymowali go, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali stan trzeźwości. Niby wszystko było w porządku, ale zachowanie kierowcy jak i pasażera wskazywało, że mogą mieć coś na sumieniu. Przypuszczenia policjantów okazały się słuszne. Funkcjonariusze w samochodzie znaleźli biały proszek, który po badaniu narkotestem okazał się amfetaminą. 20–letni pasażer został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.

>>>Natomiast do policjantów ruchu drogowego wykonujących czynności na jednej z dróg w gminie Iława podjechał kierujący hondą. Mężczyzna zapytał się funkcjonariuszy o możliwość zaparkowania pojazdu. Policjanci w trakcie rozmowy z 40–latkiem wyczuli od niego alkoholu, co potwierdziło badanie alkomatem, który wskazał 0,8 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy mieszkańcowi gminy Iława.

>>>W Iławie policjanci zatrzymali również do kontroli drogowej kierującego fordem. Funkcjonariusze wylegitymowali kierowcę oraz sprawdzili w policyjnych systemach. Okazało się, że 23–latek kierujący samochodem miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem mechanicznym.

