Oszukiwał podczas sprzedaży biletów i był poszukiwany. Usłyszał 30 zarzutów

Kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności grozi 23-latkowi. Mężczyzna nie dość, że był poszukiwany, to jeszcze na jednym z portali społecznościowych oszukiwał podczas sprzedaży biletów na koncerty, mecze czy loty samolotem. Straty pokrzywdzonych to prawie 15.000 złotych. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.