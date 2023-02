"Tak Darku, parkrun Mały Jeziorak to Twoje dziecko!" — nie mają wątpliwości uczestnicy iławskiego cotygodniowego biegu [zdjęcia, wideo]

sobota 18 lutego) bieg będzie miał charakter mocno miłosny i nosi hasło: "Zakochaj się w parkrun - edycja walentynkowa" . Uwaga — ma u nas ostro wiać, więc niewykluczone, że sobotni bieg może zostać odwołany. Informacji szukajcie na Jak już jesteśmy nad Małym Jeziorakiem, to od razu przypominamy, że jutrzejszy () bieg będzie miał charakter mocno miłosny i nosi hasło:. Uwaga — ma u nas, więc niewykluczone, że sobotni bieg może zostać odwołany. Informacji szukajcie na faceboook'u parkrun Mały Jeziorak, Iława

A teraz wracając już do sobotniej uroczystości (były życzenia, był tort i kwiaty, był burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski z podziękowaniami itd., zatem to już była uroczystość, prawda?); biegaczki i biegacze chcieli 11 lutego podziękować iławianinowi Dariuszowi Szumanowi za (z)organizowanie biegu. To właśnie Szuman był inicjatorem, głównym pomysłodawcą i kołem zamachowym iławskiego parkrunu i to on przez 112 edycji (tak, tak — już tyle sobót biegaczki i biegacze kręcą zorganizowane kółka wokół jeziora w centrum miasta) był koordynatorem tej lokalizacji.

Przy okazji spotkania, które jak zawsze miało miejsce przy basenie o 9.00 , nastąpiła zmiana warty: Szuman idzie na organizacyjną "emeryturę", a w jego buty wejdzie Michał Trzebiatowski, który z parkrunem nad Małym Jeziorakiem także jest od samego początku.

— Co można powiedzieć o Darku, nazywanym przez nas "Ojcem Dyrektorem"? — pytał retorycznie podczas ostatniego parkrunu Michał Trzebiatowski, który przejął obowiązki koordynatora. — Bardzo skromny, pracowity, zaangażowany we wszystko czego się złapie. Czasami poświęcał bardzo dużo z życia osobistego, po to żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Tak Darku, parkrun Mały Jeziorak to Twoje dziecko! — zauważył Trzebiatowski.

— Pewnego letniego dnia zebrał nas, brać biegową z okolicy i zaproponował założenie cyklicznej imprezy rekreacyjnej pod nazwą parkrun. Wielu z nas, w tym ja także, nie wiedziało co to właściwie jest. Były głosy sceptyczne, że się nie uda, że pójdziemy w niepamięć za świeżo "padniętymi" imprezami biegowymi w naszym mieście. Ale sami widzicie, Darek ma taki dar przekonywania wszystkich od instytucji, lokalnych władz i zwykłych ludzi, że udaje nam się spotykać już od ponad 3 lat z małymi przerwami pod naszym basenem. Wasza obecność co sobota pokazuje, że udało nam się, a przede wszystkim Darkowi, spełnić marzenie o lokalnej imprezie dla ludzi lubiących ruch w miłej atmosferze. Brawo dla Darka! Dla nas zawsze zostaniesz Ojcem Założycielem! — mówił Michał, który od siebie dodał jeszcze:

— Mogę obiecać Darkowi, że jako przejmujący pałeczkę i w imieniu całej grupy wolontariuszy postaramy się dalej trzymać tak wysoki poziom przedsięwzięcia i zobaczysz, że będziesz z nas dumny. Po marynarsku mówiąc: Będziemy dalej żeglować tym kursem, który nadałeś.

>> Darek Szuman ma rzeczywiście talent do przekonywania. Nas też przekonał, że to może być fajne wydarzenie sportowe w Iławie, bez zbędnej napinki. Pisaliśmy o pierwszych biegach, piszemy i teraz. A jak to się w ogóle stało, że parkrun zawitał do Iławy?

— Biegałem w Gdyni i tam poznałem ideę parkrunu. Pomyślałem, że warto ten pomysł przenieść na grunt iławski, ponieważ to super cykl, odbywający się na całym świecie — mówi Szuman w rozmowie z nami.

— Potrzebowałem jednak chętnych osób do pomocy, w ramach wolontariatu, czyli za darmo. Rzuciłem hasło na grupie facebookowej Iławscy Biegacze, która wówczas była bardzo aktywna. No i na moje szczęście znaleźli się tacy, którzy chcieli pomóc. Było tak jak Michał mówi: w Iławie parkrun był kojarzony słabo, albo wcale, ale to nam nie przeszkodziło w działaniach, nie odebrało motywacji — wspomina Darek, który z pełnienia roli koordynatora postanowił zrezygnować z powodów osobistych i zawodowych, jednak dalej przy biegu będzie. Już nie w kamizelce organizatorskiej, tylko w koszulce biegowej.

— Miałem taki plan i właśnie teraz go zrealizuję, że jak przestanę być koordynatorem lokalizacji w Iławie, to zacznę biegać w parkrunie dla przyjemności, dla radochy. Poza tym chcę uskuteczniać turystykę parkrunową i zwiedzać w soboty inne miasta, inne lokalizacje. Dalej jednak jestem chętny do pomocy przy iławskim biegu — dodaje "emerytowany" już koordynator.



Statystyki parkrun Mały Jeziorak

Liczba edycji: 112

Liczba uczestników: 837

Liczba ukończeń: 7 517

Średnia uczestników: 67,1

Liczba wolontariuszy: 87

Rekordy życiowe: 1 063

Średni czas: 00:30:12

Średnia ukończonych edycji: 9

Kluby/Grupy: 61

Rekord (K): Aleksandra Feuerstake – 19:24 – Edycja 104 (24 gru 2022)

Rekord (M): Adrian Przybyła – 16:26 – Edycja 1 (5 paź 2019)

Rekord Wsp. wieku: Piotr Grążawski - 81,16% 18:56 – Edycja 84 ( 6 sie 2022)



zico

