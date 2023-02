Iławskie stowarzyszenie oraz samorząd - nagrodzone w ramach akcji Masz Głos

Obecnie w ogólnopolskiej akcji Masz Głos, prowadzonej przez Fundację Batorego, z powiatu iławskiego bierze udział tylko jedna organizacja pozarządowa. To Fabryka Inicjatyw Obywatelskich, zajmująca się edukacją obywatelską, od kilku lat organizująca Śniadania Obywatelskie, czyli dyskusje z mieszkańcami miasta (głównie) na świeżym powietrzu.

Z naszego województwa wyróżnione zostało także

Laureaci i finaliści obydwu nagród zostali wybrani z grona 180 uczestników ubiegłorocznej edycji akcji Masz Głos, która od 17 lat pomaga społecznikom i władzom samorządowym rozwiązywać lokalne problemy poprzez dialog oraz partnerską współpracę. Realizację działań w województwie warmińsko-mazurskim wspierała Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, na co dzień współpracująca z Fundacją Batorego jako koordynator akcji Masz Głos. Od 21 lutego ruszają zapisy do kolejnej edycji akcji Masz Głos. Zgłoszenia do 5 marca przez formularz.



Te samorządy są super

W 2022 roku w Iławie odbyło się cztery Śniadania Obywatelskie, na początku organizowanych w obawie, czy przyjdą ludzie, skoro przyzwyczaili się do komunikacji zdalnej i wideokonferencji. Do dyskusji i rozwiązania były nowe problemy wynikające z wojny w Ukrainie i pandemii. Jak zbliżyć do siebie środowiska dotychczasowych mieszkańców i nowych – uchodźców z Ukrainy? Jak nie zapomnieć o problemach młodych ludzi, których pandemia odcięła od bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami? Jak nie stracić z pola widzenia seniorów, którzy musieli radykalniej niż inni przestrzegać zasad izolacji?

Pomysł Śniadań polegał na otwartej rozmowie m.in. o tym, jak budować więzi między dotychczasowymi mieszkańcami a nowymi – uchodźcami z Ukrainy, jaką ofertę na spędzanie wolnego czasu ma dla młodzieży Iława, jak wzmacniać współpracę międzypokoleniową.

Mieszkańcy chętnie przychodzili na Śniadania, podobnie władze lokalne, które zaangażowały się finansowo i organizacyjnie w to przedsięwzięcie. Jury nagrody Super Samorząd dostrzegło w Śniadaniach Obywatelskich moc łączenia ludzi, budowania lokalnego patriotyzmu, rozwiązywania wspólnych spraw w dialogu, a jednocześnie normalność, pozbawioną pompy, która przeważnie towarzyszy różnym wydarzeniom publicznym. To przejaw nowego trendu we współpracy między stroną społeczną, a władzami lokalnymi.

„Środowiska lokalne wychodzą z pozycji petentów, fazy załatwiania prostych spraw, i śmiało wkraczają na scenę lokalnego życia, upominając się o partnerskie zarządzanie. Dostrzegam tutaj wspięcie się na wyższy poziom partycypacji społecznej” – mówi Jerzy Stępień, który zasiadał w gronie jurorów nagrody Super Samorząd obok Edwina Bendyka, Olgi Gitkiewicz, Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz i Bartosza Węglarczyka.

W gronie finalistów nagrody Super Samorząd znalazło się także Stowarzyszenie „Kocham Olecko” i władze gminy za uruchomienie pierwszego i jak na razie jedynego w miejscowości ogrodu społecznego.

Jak mówi Anna Okuniewicz z Fabryki Inicjatyw Obywatelskich, cieszy także fakt, że w gronie wyróżnionych znalazło się Olecko. - Niedawno mogliśmy osobiście podglądać te działania podczas wizyty studyjnej i byliśmy wręcz zachwyceni.



Konsekwentni mieszkańcy

Nie w każdym z tematów inicjowanych przez stronę społeczną współpraca z władzami samorządowymi układa się tak dobrze. Czasami mieszkańcy muszą dłużej walczyć o zmiany. Między innymi takim środowiskom Fundacja Batorego od dwóch lat przyznaje nagrodę Super Głos. W tym roku w gronie jedenastu laureatów i finalistów jest Fundacja Złota Rybka z Olecka, zrzeszająca rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, która dąży do uruchomienia Zakładu Aktywności Zawodowej. Placówki tego rodzaju funkcjonują w całej Polsce i częściowo są w stanie utrzymać się ze swojej oferty. Fundacja Złota Rybka jest jednak zbyt mała, aby prowadzić taki podmiot samodzielnie, więc próbuje nakłonić do tego lokalny samorząd.

„Działania rzecznicze i ich sukces to najczęściej wynik wielu, nieraz długotrwałych zabiegów. Fundacja Złota Rybka nie przestaje głośno mówić o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Sukcesywnie podejmuje nowe działania w powiecie, by doprowadzić do powołania Zakładu, szuka sojuszników”, mówi Agnieszka Maszkowska z Fundacji SocLab, która była w gronie jurorów nagrody Super Głos, obok przedstawicieli innych organizacji społecznych, na co dzień współpracujących z Fundacją Batorego.



Nagroda Specjalna

W tym roku jest także Nagroda Specjalna, którą jury przyznało społeczności Międzyrzeca Podlaskiego za pomoc uchodźcom z Ukrainy. Mieszkańcy tej miejscowości na Lubelszczyźnie stworzyli punkt humanitarny, skoordynowany głównie przez wiceburmistrza Pawła Łysańczuka. To przykład partnerskiej współpracy w sytuacji kryzysowej, w której zwykle nie uwzględnia się potencjału organizacji i grup ochotników.

• Transmisja uroczystości wręczenia nagród 21 lutego o godz. 12 na profilach Fundacji Batorego na Facebooku, YouTube, profilu akcji Masz Głos i stronie głównej Onet.pl

• Więcej o laureatach i finalistach nagrody Super Samorząd i Super Głos https://www.maszglos.pl/aktualnosci/poznajcie-laureatow/