Samochód z pijanym kierowcą miał problem z utrzymaniem się na jednym pasie jezdni. Jechał za nim świadek, dzwoniąc na policję

Pierwszego z kierujących policjanci zatrzymali w środę (08.02.2023 r.).

Funkcjonariusze podczas patrolu miasta i gminy Zalewo jechali jedną z dróg w mieście, kiedy to zauważyli pieszego zbliżającego się do oznakowanego przejścia dla pieszych. Policjanci zatrzymali się, aby przepuścić mężczyznę, wtedy to z przeciwnego kierunku ruchu nadjechało bmw i przejechało przez przejście, nie zwracając uwagi na pieszego.



Funkcjonariusze pojechali za kierującym i zatrzymali go do kontroli drogowej. Policjanci wylegitymowali mężczyznę oraz sprawdzili w policyjnych systemach. 54–latek za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł.

Tymczasem po godzinie 16:00 oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o kierującym, który ma problem z utrzymaniem się na jednym pasie jezdni. Zgłaszający dodał, że zielone audi jedzie od lewej do prawej, zjeżdża na pobocze i przeciwległy pas ruchu. Mężczyzna był w stałym kontakcie z oficerem dyżurnym i na bieżąco relacjonował, gdzie są i co się dzieje na drodze. Policjanci natychmiast pojechali we wskazanym kierunku. Dzięki informacjom od świadka funkcjonariusze zatrzymali 46-latka. W trakcie dalszych czynności okazało się, że mężczyzna kierował audi mając 2 promile alkoholu w organizmie i nie mając do tego uprawnień.

oprac. eka / KPP Iława