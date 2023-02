Piotr spadł z dachu i jest w śpiączce. Potrzebne wsparcie

Trzeciego stycznia 2023 r. Piotr Lewandowski z Iławy spadł z dachu, z wysokości około 5 metrów. W ciężkim stanie został zabrany śmigłowcem do szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie, gdzie rozpoczęła się jego dramatyczna walka o życie.

Jak to mówi jego mama, pani Jadwiga, Piotr cudem przeżył. Przebywał pod respiratorem, każdego dnia odwiedzała go rodzina, modląc się, żeby do nas wrócił.



Wskutek zdarzenia pan Piotr doznał urazu wielonarządowego, urazu głowy z masywnym stłuczeniem i obrzękiem mózgu, ostrej niewydolności oddechowej, urazu trzustki, urazu kręgosłupa piersiowego, licznych złamań żeber, stłuczenia płuc.

Piotr nadal przebywa na OIOM-ie w szpitalu w Iławie. Zaledwie od kilku dni jest wydolny oddechowo. Jak nam przekazała jego rodzina, lekarze twierdzą, że można go wypisać do domu. Nadal przebywa w śpiączce pourazowej, a uszkodzenia jego mózgu są duże.

Jak nas informuje jego rodzina, stan pana Piotra jest stabilny, widać także efekty rehabilitacji. Jednak wymaga on całodobowej opieki i musi zostać skierowany do ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego.



Pomoc dla Piotra Lewandowskiego Rodzina prosi o wsparcie finansowe. Pomóc można, wpłacając nawet kilka złotych na zbiórkę założoną przez mamę pana Piotra.