Szalał quadem po Suszu, inny jechał od prawej do lewej. Jednak rekordzista miał we krwi 3,5 promila alkoholu

To był wyjątkowy weekend, nie tylko z powodu zakończenia ferii zimowych, ale także z powodu "wyjątkowych" kierowców, zatrzymanych przez policję z KPP Iława.

Pierwszego z kierujących zatrzymali policjanci w piątek (3.02.2023 r.) kilka minut po 10:00 podczas pomiaru prędkości w Biskupiczkach. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę oraz sprawdzili w policyjnych systemach. Okazało się, że przekroczenie dopuszczalnej prędkości nie było jedynym przewinieniem 53–latka. Jak ustalili policjanci, mężczyzna kierował skodą pomimo cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

>>>Tymczasem 61–latek kierujący renaultem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wskutek czego zjechał na przeciwległy pas i doprowadził do zderzenia z hondą, która następnie najechała na forda.

>>>Natomiast 18–latek kierujący volkswagenem nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzającego go autobusu miejskiego i najechał na jego tył. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.

>>>Kolejnego nieodpowiedzialnego kierującego zatrzymali policjanci w sobotę (4.02.2023 r.) po zgłoszeniu przez świadka. Oświadczył on, że czarne bmw jedzie od prawej do lewej i obecnie zatrzymało się w okolicach jednego z lokali gastronomicznych. Funkcjonariusze potwierdzili przypuszczenia świadka. Od kierowcy wyczuwalna była woń alkoholu, jednak 46-latek odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Dlatego od mężczyzny została pobrana krew do badania. Policjanci zatrzymali prawo jazdy mieszkańcowi województwa podlaskiego.

>>>Tymczasem w niedzielę (05.02.2023 r.) w Suszu kilka minut po północy funkcjonariusze zostali poinformowani o kierującym quadem, którzy niebezpiecznie jeździ i może znajdować się pod działaniem alkoholu. W tym przypadku również przypuszczenia świadka okazały się słuszne. 40–latek kierował quadem mając 1,6 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo od mężczyzny została pobrana krew do badania. Policjanci również mieszkańcowi Susza zatrzymali prawo jazdy po czym osadzili go w policyjnej celi.

>>>Natomiast po 14:00 również po zgłoszeniu przez świadka policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego audi. Funkcjonariusze dostali zgłoszenie o kierującym, który przyjechał do sklepu monopolowego i może być pijany. Zgłaszający dodał, że z samochodu wyszedł kierowca i chwiejnym krokiem poszedł do sklepu. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce gdzie potwierdzili zgłoszenie. Okazało się, że 31–latek kierował audi mając prawie 3,5 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy kierującemu.

>>>Kolejny nieodpowiedzialny kierujący został zatrzymany w Iławie na ul. Biskupskiej. Policjanci podczas patrolu miasta zauważyli kierującego oplem, który celowo wprowadzał samochód w poślizg. 27-latek za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

oprac. eka / KPP Iława