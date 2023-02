Iławianin wraca do I ligi! Jakub Tecław przechodzi do GKS-u Tychy [zdjęcia, video]

PIŁKA NOŻNA\\\ Jakub Tecław, pochodzący z Iławy wychowanek GKS-u Wikielec, a ostatnio zawodnik II-ligowego Stomilu Olsztyn, przeszedł właśnie na zasadzie transferu definitywnego do GKS-u Tychy. Oznacza to dla niego powrót na zaplecze polskiej ekstraklasy.

"Myślę, że niewidomy by zauważył, że ten chłopak zasługuje na to, żeby się pokazać gdzieś wyżej" — powiedział nie tak dawno trener Stomilu Szymon Grabowski w rozmowie z oficjalnym portalem klubu z Olsztyna ( — powiedział nie tak dawno trener Stomiluw rozmowie z oficjalnym portalem klubu z Olsztyna ( stomilolsztyn.com ).

Ciężko nie zgodzić się ze szkoleniowcem, który akurat wówczas odnosił się do wyjazdu piłkarza urodzonego w Iławie na testy do ekstraklasowej Wisły Płock. Testy ostatecznie zakończyły się powrotem Tecława do Olsztyna, jednak w powietrzu i tak dalej wisiał transfer. Tym bardziej, że zawodnikowi z końcem tego sezonu kończyła się umowa ze Stomilem. Dla OKS-u zimowe okienko transferowe jest/było więc ostatnią okazją do zarobienia na transferze bramkostrzelnego obrońcy.

Arkadiusz Tymiński, prezes Stomilu pytany o to, jak dużym wsparciem finansowym dla olsztyńskiego klubu będzie transfer środkowego obrońcy do GKS-u. — Kuba miał kontrakt ważny tylko do czerwca 2023 roku. Nie jest to zastrzyk gotówki, który w jakiś fundamentalny sposób wpłynie na budżet. To był ostatni moment, żeby mieć benefity z tego transferu — mówi w rozmowie z portalem stomil.olsztyn.pl , prezes Stomilu pytany o to, jak dużym wsparciem finansowym dla olsztyńskiego klubu będzie transfer środkowego obrońcy do GKS-u.

— Kuba chciał nowych wyzwań, miał do tego prawo po tym jak się ostatnio angażował. Wyszliśmy naprzeciw jego oczekiwaniom i teraz pracujemy nad jego zastępstwem, żeby nie odbiło się na jakości w tym obszarze boiska. Niezależnie od celów jakie obrał klub, to musi się pojawić ktoś kto zastąpi Jakuba Tecława — dodaje Tymiński.

Wczoraj (czwartek 2 lutego) klub z Tychów oficjalnie ogłosił pozyskanie nowego gracza.

krok do przodu. Wracam do ligi, w której już występowałem [w barwach Stomilu Olsztyn, przed spadkiem po sezonie 2021/22 — przyp. red] i na pewno te czynniki zadecydowały o moim transferze. W ostatnich tygodniach słyszałem o sporym zainteresowaniu moją osobą, ale GKS był najbardziej konkretny — mówi Jakub Tecław wypowiadając się już dla mediów nowego klubu ( — Dwa dni temu otrzymałem telefon z klubu. Plan, który został mi przedstawiony bardzo mnie ujął. Chciałem zrobić. Wracam do ligi, w której już występowałemi na pewno te czynniki zadecydowały o moim transferze. W ostatnich tygodniach słyszałem o sporym zainteresowaniu moją osobą, ale GKS był najbardziej konkretny — mówiwypowiadając się już dla mediów nowego klubu ( gkstychy.info ).

Bardzo dobre zdanie o zawodniku ma szef tyskiego klubu Leszek Bartnicki.

— Kuba był w rundzie jesiennej najlepszym stoperem 2. Ligi, a oprócz wywiązywania się z zadań obronnych został też najskuteczniejszym strzelcem drużyny — zauważa prezes zarządu KP GKS Tychy.

— W swojej dotychczasowej karierze wiele meczów rozegrał również jako defensywny pomocnik. W naszym zespole ma podnieść poziom rywalizacji na obu tych pozycjach. Dysponuje imponującymi warunkami fizycznymi, a przy tym jest dobrze wyszkolony technicznie. Z powodzeniem wprowadza piłkę, posiada dokładny przerzut i potrafi groźnie strzelić z dystansu oraz wykorzystać swój wzrost przy stałych fragmentach – tak nowego zawodnika charakteryzuje Leszek Bartnicki (za gkstychy.info).

Chłopak z os. Lubawskiego

Przypomnijmy, że 23-letni rosły obrońca (190 cm) ma za sobą bardzo udaną rundę jesienną sezonu 2022/23. Jakub Tecław był filarem obrony Stomilu Olsztyn, niektórzy widzieli w nim jednego z najlepszych środkowych defensorów w całej II lidze. Mowa o chłopaku, który gry w piłkę uczył się początkowo na małym asfaltowym boisku na osiedlu Lubawskim w Iławie i na piaskowym placu do gry, który znajdował się w miejscu obecnego Orlika w tej części miasta.

Wpływ na takie oceny ma nie tylko fakt dobrej gry Kuby w linii obrony, ale także skuteczność — wychowanek GKS-u Wikielec, który później grał jeszcze w FA Szamotuły, Jagiellonii Białystok, Warcie Poznań (w każdym z tych klubów Tecław grał w zespołach juniorskich), a następnie w Ruchu Wysokie Mazowieckie, zdobył dla Stomilu aż 8 goli w pierwszej części sezonu 2022/23, z czego 6 to efekt skutecznie wykonanych rzutów karnych (100% wykorzystanych "jedenastek" przez tego piłkarza).

Jak widać, tak udana runda nie uszła uwadze nie tylko Wisły Płock. Klubowe media GKS-u już opublikowały wywiad wideo z Kubą, do obejrzenia poniżej.

