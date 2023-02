Pożegnano Irenę Kasprzycką i Romana Smolińskiego

- Żegnamy dwie bardzo ważne dla naszego samorządu osoby: Irenę Kasprzycką i Romana Smolińskiego - mówił podczas sesji rady miasta w Iławie burmistrz Dawid Kopaczewski.

Pani Irena była wieloletnią dyrektorką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a pan Roman od czterech lat piastował funkcję prezesa Zakładu Komunikacji Miejskiej.

Irena Kasprzycka od 1980 r. pracowała jako pracownik socjalny w Zespole Opieki Zdrowotnej. W 2003 r. powołano ją na stanowisko dyrektora MOPS. W tym czasie organizowała pomoc osobom bezdomnym, emerytom, rencistom, dzieciom, rodzicom i osobom z niepełnosprawnościami z terenu całej Iławy. Utworzyła Dzienny Dom Pomocy oraz Klub Seniora. Mierzyła się z realizacją wielu nowych programów, jak 500+ czy dodatek węglowy czy program opieki wytchnieniowej. Co roku organizowała miejską wigilię dla samotnych i ubogich. Współpracowała ze schronieniami w Marwałdzie i Borowym Młynie. Jednym z większych wyzwań było przyjęcie pod zarząd budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wiejskiej.

Wyzwaniem też była praca w czasie pandemii koronawirusa, która narzuciła nowe obowiązki, m.in. pomoc osobom w kwarantannie.

- Tu, mimo obaw o zdrowie, Ośrodek wypadł wzorowo. Wielokrotnie za to dziękowałem, dziękuję i dzisiaj - mówi burmistrz Dawid Kopaczewski, żegnając Irenę Kasprzycką. - Wiem też, że zespół Ośrodka był dla pani wsparciem i to też ogromny sukces, bo przecież zarządzanie zespołem to jedno z większych wyzwań sprawnego menadżera.



Łącznie pani Irena przepracowała 42 i pół roku, a na stanowisku 19 lat i 9 miesięcy. Życzono jej między innymi zdrowia i poczucia satysfakcji z życia zawodowego.

- Dziękuję za te wszystkie lata pracy, dziękuję za wsparcie obecnej kadencji, ale i poprzednich - mówiła. - Akceptowaliście pomysły moje i moich pracowników, liczę na wsparcie dla mojej następczyni.

A już wiadomo, że nową dyrektorką została Grażyna Kemska, dotychczasowa kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Jak przyznała Irena Kasprzycka, swoją następczynię przygotowywała od kilku lat. - Oczywiście pani Grażyna przystąpiła do konkursu i go wygrała - mówiła jej poprzedniczka.

Z kolei Roman Smoliński został prezesem Zakładu Komunikacji Miejskiej w roku 2019. Za jego rządów zmodernizowano flotę pojazdów Zakładu, wprowadzono system elektronicznych biletów, zakupiono elektryczne autobusy oraz tablice dynamicznej informacji pasażera. Podjął się także instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie Zakładu. To za czasów jego pracy zmieniono przebieg linii autobusów miejskich. Za to wszystko dziękował byłemu już prezesowi zarówno burmistrz Dawid Kopaczewski, jak i przewodniczący rady miasta Michał Młotek oraz zgromadzeni w sali sesyjnej.