Lubawa. Ukradł koledze komputer z monitorem

Ta metoda kradzieży wydaje się być nienowa: kiedy drzwi otwiera dziewczyna upojonego alkoholem kolegi, złodziej zabiera z mieszkania, co tylko chce. Ten akurat zapragnął zabrać komputer.

Lubawscy policjanci zostali poinformowani o kradzieży. W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że do domu pokrzywdzonego przyszło kilku znajomych.

Drzwi mężczyznom otworzył dziewczyna pokrzywdzonego, bo ten znajdował się pod znacznym wpływem alkoholu.

Wykorzystał tą sytuację 23–latek i zabrał komputer z monitorem należący do mieszkańca Lubawy, po czym z kolegami opuścił mieszkanie pokrzywdzonego. Kiedy mężczyzna zorientował się, że został okradziony, o wszystkim poinformował policjantów.

Funkcjonariusze szybko ustalili sprawcę przestępstwa i pojechali do jego miejsca przebywania. Policjanci zatrzymali 23–latka i przestawili mu zarzut, do którego się przyznał. Mężczyzna oddał również skradziony komputer i monitor, który w najbliższym czasie zostanie przekazany pokrzywdzonemu.



Kodeks karny za kradzież przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

eka / KPP Iława