Nie zapłacił za kabanosy. Policja znalazła przy nim narkotyki

Kara do lat pozbawienia wolności grozi 41-latkowi. Mężczyzna kradł w jednym z suskich marketów a także posiadał narkotyki kiedy to został zatrzymany przez policjantów

Oficer dyżurny iławskiej policji w środę (25.01.2023 r.) został poinformowany o kradzieży. Zgłaszający oświadczył, że ujął mężczyznę, który próbował wynieść ze sklepu kabanosy, nie płacąc za nie.

Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. W trakcie czynności okazało się, że to nie była jedyna kradzież mężczyzny w tym sklepie, a wszystko zarejestrowały kamery. Jak ustalili policjanci, mężczyzna posiadał w swojej odzieży specjalne skrytki, do których chował skradziony towar i wychodził ze sklepu, nie płacąc za niego.

41–latek ukradł artykuły spożywcze na ponad 550 zł. Funkcjonariusze pojechali do domu mężczyzny. Zamierzali sprawdzić, czy nie ma tam skradzionego towaru, żeby oddać go do sklepu. Okazało się, że nie tylko były przedmioty, które zabrał z marketu ale również środki odurzające. Policjanci zabezpieczyli wszystkie rzeczy pochodzące i służące do popełnienia przestępstwa. Mężczyzna został zatrzymany, a zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawieniu mu zarzutów, do których się przyznał.

Kodeks karny za samą tylko kradzież przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

oprac. eka / KPP Iława