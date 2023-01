Poszukiwani znęcacze trafili do więzienia

Niemal codziennie policjanci zatrzymują osoby, które są poszukiwane do odbycia kary pozbawienia wolności. Tylko nieliczni zgłaszają się do zakładu karnego dobrowolnie. Okoliczności zatrzymań bywają różne, ale najczęściej są zaskakujące dla osób poszukiwanych.

Pierwszego z mężczyzn zatrzymali policjanci w piątek (20.01.2023 r.) Funkcjonariusze podczas czynności ustalili miejsce przebywania 58–latka i natychmiast tam pojechali. Mężczyzna szukany był przez iławski sąd za znęcanie się nad najbliższymi. Mieszkaniec gminy Lubawa został przetransportowany do zakładu karnego gdzie spędzi najbliższe 119 dni.

Kolejny poszukiwany został zatrzymany przez policjanta w czasie wolnym od służby. Funkcjonariusz z zespołu ds. poszukiwań codziennie zapoznaje się z listą osób poszukiwanych i kiedy zauważył 33–latka zatrzymał go, gdyż pamiętał, że musi zostać odwieziony do więzienia. Mieszkaniec Iławy szukany był przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 234 godzin, również za znęcanie się nad najbliższymi.

Tymczasem w poniedziałek (23.01.2023 r.) w gminie Kisielice policjanci zatrzymali 48–latka. Natomiast w tym przypadku, kiedy funkcjonariusze z zespołu do spraw poszukiwań ustalili miejsce przebywania mężczyzny, także natychmiast tam pojechali. 48–latek od dłuższego czasu był nieuchwytny. Jak się okazało mieszkaniec gminy Kisielice wychodził wcześnie rano i wracał późnym wieczorem. Mężczyzna został zatrzymany i przetransportowany do więzienia. 48-latek spędzi tam najbliższe 11 miesięcy za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości.

Natomiast we wtorek (24.01.2023 r.) kilka minut po północy policjanci w Kisielicach podczas interwencji zatrzymali 61-latka. W trakcie czynności okazało się, że mężczyzna szukany jest przez Sąd Rejonowy w Iławie do odbycia kary 4 dni pozbawienia wolności, ponieważ nie zapłacił grzywny. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i zawieli do zakładu karnego.

eka / KPP Iława