Jeździli pomimo aktywnych sądowych zakazów kierowania pojazdami mechanicznymi. Będą tłumaczyć się w sądzie

Nie ma dnia, żeby funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Iławie nie zatrzymali nieodpowiedzialnych kierujących nie stosujących się do podstawowych zasad ruchu drogowego i przepisów prawa.

Do pierwszej z interwencji doszło we wtorek (24.01.2023 r.) w gminie Kisielice. Funkcjonariusze podczas pomiaru prędkości zatrzymali kierującego mercedesem. Mężczyzna w terenie zabudowanym jechał z prędkością 74 km/h. Policjanci wylegitymowali mieszkańca Torunia oraz sprawdzili w policyjnych systemach. Okazało się, że przekroczenie prędkości to nie jedyne przewinienie 42-latka. Jak ustalili policjanci, mężczyzna miał aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Natomiast w Iławie policjanci zatrzymali kierującego fiatem. Policjanci wylegitymowali mężczyznę oraz jak w każdym przypadku sprawdzili w policyjnych systemach a także skontrolowali jego stan trzeźwości. Okazało się, że 21–latek również kierował samochodem pomimo aktywnego sądowego zakazu kierowani pojazdami mechanicznymi.

oprac. eka / KPP Iława