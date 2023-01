Weekend na drogach powiatu iławskiego był niebezpieczny

Pierwsza z kierujących została zatrzymana w piątek (20.01.2023 r.). Okazało się że 17-latka kierująca czterokołowcem lekkim niezachowana bezpiecznej odległości od poprzedzającej ją mazdy i najechała na jej tył. Kobiecie na szczęście nic poważnego się nie stało. Za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem.

Tymczasem w Iławie kierujący vw postanowił zlekceważyć czerwone światło na przejeździe kolejowym. I postanowił przejechać przez tory kiedy to gdy zapory były w trakcie zamykania. Okazało się, że to nie jedyne wykroczenie które popełnił 63–latek. Mężczyzna jeździł samochodem z pękniętą szybą przednią. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny kierującemu.

Natomiast w sobotę (21.01.2023 r.) 26-latka kierująca audi nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze w wyniku czego najechała na przyczepę kierującego samochodem ciężarowym volvo. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało a kobieta za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym została ukarana mandatem.

Kolejny kierujący w Iławie wykonując manewr skrętu w prawo nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu audi w wyniku czego doprowadził do zderzenia bocznego. 37-latek kierujący renaultem został ukarany mandatem.

Tymczasem w Kisielicach 36-latka kierująca fiatem nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i podczas wykonywania manewru skrętu w prawo uderzył w bmw.

Kolejny nieodpowiedzialny kierujący został zatrzymany w gminie Zalewo. Okazało się, że 75–latek kierujący oplem nie dostosował prędkości jazdy do warunków drogowych w wyniku czego stracił panowanie nad kierownicę po czym wpadł w poślizg i zjechał do przydrożnego rowu. W trakcie czynności policjanci ustalili, że nie tylko prędkość była powodem takiego zachowania mężczyzny. Badanie alkomatem wskazało, że 75–latek kierował samochodem mając 1,7 promila alkoholu w organizmie. Okazało się również, że mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania samochodem a podczas czynność na miejscu zdarzenia mieszkaniec Kwidzyna chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo podał dane swojego brata. 75–latek został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.

Natomiast nietrzeźwego kierującego w gminie Iława zatrzymano po zgłoszeniu przez świadka. Jak się okazało kobieta zauważyła jak do jednego z marketów przyjechał ford, którego kierowca był pod znacznym działaniem alkoholu po czym zabrała mu kluczyki i o wszystkim poinformowała policjantów. Funkcjonariusze pojechali na miejsce. W samochodzie zastali pasażerów bo kierowca już zdążył się oddalić. Policjanci po chwili zatrzymali 63-latka, który kierował fordem. Okazało się, że mężczyzna kierował samochodem nie posiadając do tego uprawnień ale mając 1,4 promila alkoholu w organizmie.

Tymczasem w gminie Susz również po zgłoszeniu przez świadka policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego. Zgłaszający oświadczył, że kierujący motorowerem prawdopodobnie jest nietrzeźwy bo próbuje jechać ale co chwilę się przewraca. Funkcjonariusze natychmiast pojechali we wskazanym kierunku i zatrzymali 43-latka. Przypuszczenia świadka okazały się słuszne. Badanie alkomatem wskazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Kolejnego nieodpowiedzialnego kierującego zatrzymali policjanci po tym jak kierował oplem i korzystał z telefonu komórkowego. Okazało się, że nie było to jedyne przewinienie 26–latka. Mieszkaniec Iławy miał aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

oprac. eka / KPP Iława