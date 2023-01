Michał Dzido i Kacper Malinowski z "Budowlanki" w finale ogólnopolskiego turnieju "Złota Kielnia"

Młodzież z Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie osiągnęła kolejny sukces, czego potwierdzeniem są wyniki w Turnieju Budowlanym „Złota Kielnia” – jest to prestiżowy konkurs, który posiada wysoką rangę. Gratulujemy sukcesu! Uczniowie powalczą jeszcze w wielkim finale, który już wkrótce odbędzie się w Poznaniu.

Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do turnieju zakwalifikowało się sześcioro uczniów z klasy III wm Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Iławie: Patryk Brzozowski, Jakub Cichocki, Michał Dzido, Aleksandra Głodowska, Maciej Karczewski i Kacper Malinowski w następujących konkurencjach: montaż systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych oraz roboty malarsko-tapeciarskie. Uczniów przygotowywał Marcin Drozdowski, nauczyciel teoretycznych przedmiotów budowlanych.

4 stycznia 2023 roku odbyły się okręgowe eliminacje LI Edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w Toruniu. Po sprawdzeniu testów i zadań praktycznych komisja wyłoniła laureatów, którzy zakwalifikowali się do Finału Centralnego LI Edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”, w ramach Targów Budownictwa „BUDMA 2023”. Odbędzie się on w dniach 31.01 – 3.02.2023 r. w Poznaniu. Młodzież z „Budowlanki” znowu stanie do kilkudniowej rywalizacji, w której sprawdzane będą ich umiejętności teoretyczne, jak i praktyczne.

Są to następujący uczniowie: Michał Dzido oraz Kacper Malinowski. Dzięki udziałowi w turnieju uzyskują oni 100% wynik z części pisemnej egzaminu zawodowego i tym samym zostają z niego zwolnieni.

Życzymy naszym uczniom jak najwyższych sukcesów i satysfakcji z dobrze wykonanego zadania. Ich osiągnięcia mają przecież znaczenie i mogą być impulsem, zachętą do wytężonej pracy dla ich młodszych kolegów i koleżanek. Powodzenia! – trzyma kciuki „Budowlanka”.

Wybór szkoły branżowej I stopnia nie powinien być dla młodzieży kończącej szkołę podstawową powodem do kompleksów, przekonuje szkoła. Zapewnia ona przecież dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i nie zamyka drogi do matury. Uczniowie regularnie, począwszy od klasy pierwszej, uczęszczają na zajęcia praktyczne do Centrum Kształcenia Zawodowego, gdzie zdobywają i rozwijają umiejętności w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Osoby kończące taką szkołę to przyszli profesjonaliści poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Dlatego: WARTO UCZYĆ SIĘ W SZKOLE BRANŻOWEJ! – nie mają wątpliwości przedstawiciele szkoły.