Z Wikielca do Widzewa II Łódź. Wiktor Preuss: "Przede mną jeszcze długa droga, ale będę bardzo ciężko i mądrze pracował"

PIŁKA NOŻNA\\\ Pochodzący z Biskupca Pom. Wiktor Preuss przechodzi właśnie do występujących w IV lidze rezerw Widzewa Łódź. Skrzydłowy, który ostatnio reprezentował barwy GKS-u Wikielec, związał się z RTS-em do końca sezonu 2023/24.

Damian Jarzembowski, trener GKS-u Wikielec.

— Kadra rezerw Widzewa Łódź powiększyła się o kolejne nazwisko. Dzisiaj nowym piłkarzem łódzkiego Klubu został Wiktor Preuss — informuje Widzew na swoim oficjalnym portalu widzew.com

— Występujący na pozycji skrzydłowego Preuss urodził się w 2001 roku. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Ossie Biskupiec Pomorski, z której przeniósł się do Jezioraka Iława. Przez następnych pięć sezonów występował w juniorach Legii Warszawa. W stołecznym klubie, a dokładnie w drugim zespole, zadebiutował jako senior. W 2019 roku młody zawodnik trafił do Piasta Gliwice. Preuss trenował tam z pierwszą drużyną, aczkolwiek występował tylko w rezerwach. Został zgłoszony do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, jednak nie zaliczył debiutu. Później wypożyczono go na dwa sezony do Pogoni Siedlce — tak RTS przybliża piłkarskie CV swojego nowego zawodnika.

— Jesienią obecnego sezonu piłkarz przeszedł do GKS-u Wikielec na zasadzie transferu definitywnego. W forBet IV lidze zagrał w piętnastu spotkaniach, w których zdobył sześć bramek i zanotował dwie asysty. Dzisiaj Wiktor Preuss został zawodnikiem drużyny trenera Patryka Czubaka. Jego umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2024 roku — czytamy w publikacji.

Widzew II gra obecnie w IV lidze (grupa łódzka), gdzie po pierwszej części sezonu jest liderem, czyli — analogicznie jak GKS Wikielec w IV lidze warmińsko-mazurskiej.

Dwa dni po podpisaniu kontraktu zapytaliśmy Wiktora, jak pierwsze wrażenia po transferze? — Odczucia mam bardzo dobre, powiem szczerze – byłem zaskoczony, w jak serdeczny sposób zostałem powitany przez prezesa i wiceprezesa Widzewa — mówi Preuss. — Jestem już w Łodzi. Skupiam się na treningach, dyscyplinie i ciężkiej pracy, czyli na wszystkim, co pomoże mi w jak najlepszej grze i rozwoju — dodaje zawodnik ostatnio występujący w drużynie trenera Damiana Jarzembowskiego.

Okazuje się, że nie tylko Widzew miał w swoich planach sprowadzenie do siebie 21-latka pochodzącego z Biskupca Pomorskiego. — Sprawa transferu narodziła się na początku grudnia, Widzew z GKS-em porozumiał się bardzo szybko w sprawie przejścia, następnie musiał jeszcze ustalić szczegóły z Piastem, chodziło o ekwiwalent transferowy. Ostatecznie Widzew porozumiał się także z klubem z Gliwic. Miałem też propozycję przejścia do Zagłębia Sosnowiec, jednak ostatecznie trafiłem do RTS-u — tłumaczy zawodnik.

Obecność Zagłębia w tym artykule nie dziwi, gdy przypomnimy, że to właśnie z I-ligowcem GKS Wikielec grał (i ostatecznie przegrał po ambitnej walce 1:2) w I rundzie aktualnej edycji Pucharu Polski. — W tym meczu grało mi się bardzo dobrze i chyba pokazałem się z niezłej strony, bo po spotkaniu pojawiło się zainteresowanie innych klubów — mówi Wiktor.

Skrzydłowy jest w kadrze drużyny rezerw, jednak już wkrótce – choć na chwilę – będzie bardzo blisko pierwszej ekipy. — Do transferu zmobilizowała mnie szansa gry w Ekstraklasie, jest to mój główny cel od dłuższego czasu. Zdaję sobie sprawę, że trafiam na początku do rezerw, mam jednak nadzieję, że będę prezentował się na tyle dobrze, że zaistnieję kiedyś w pierwszym zespole. Moim marzeniem jest zostać zawodowym piłkarzem i grać w reprezentacji. Wiem, że przede mną jeszcze długa droga, ale będę bardzo ciężko i mądrze pracował — kończy Wiktor.

Wiktor Preuss (drugi z lewej) tuż po podpisaniu umowy z Widzewem Łódź, fot. Martyna Kowalska / widzew.com