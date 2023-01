Bezpłatny pokaz filmu o dzikości natury z muzyką Nicka Cave'a. Weź wejściówkę!

O czym jest film?

Bezpłatny seans odbędzie się w poniedziałek 30 stycznia, w Kinoteatrze Pasja w Iławie, o godzinie 18.00.Jak informuje dystrybutor filmu, to wielkie piękno na dużym ekranie i najbardziej relaksujący film, jaki zobaczycie w tym roku! Niezwykłe kinowe doświadczenie, epicka, fascynująca i kojąca duszę opowieść o niedostępnym dla ludzkiego oka, magicznym miejscu, którego tajemnic strzeże panująca tam prawdziwa bogini – śnieżna pantera. Zachwycające, zapierające dech w piersiach zdjęcia oraz hipnotyzująca ścieżka dźwiękowa, za którą odpowiadają Nick Cave i Warren Ellis – przygotujcie się na coś wspaniałego. Wielu rusza w podróż do Tybetu tylko po to, by zdobyć najwyższe górskie szczyty.