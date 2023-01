Jeździli pod wpływem alkoholu lub nie stosowali się do zasad ruchu drogowego. Zostali zatrzymani

Codziennie policjanci zatrzymują nieodpowiedzialnych i bezmyślnych kierowców pojazdów, którzy jeżdżą za szybko, pod wpływem alkoholu bądź nie stosują się do obowiązujących przepisów. Funkcjonariusze poświęcają wiele pracy i energii na to, żeby skutecznie eliminować z dróg takie niebezpieczne osoby.

We wtorek (17.01.2023 r.) kilka minut przed godziną 7:00 policjanci zatrzymali do kontroli drogowej rowerzystę. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali stan trzeźwości. Okazało się, że 37-latek kierował jednośladem, mając 1,3 promila alkoholu w organizmie. Mieszkaniec Iławy został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł.

Natomiast w środę (18.01.2022 r.) w gminie Lubawa 26-latek kierujący oplem nie zastosował się do znaku pionowego „Stop”, w wyniku czego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu vw i doprowadził do zderzenia o z pojazdem. Kierowca oraz pasażer z vw zostali przetransportowani do szpitala.

W Rodzonym policjanci zatrzymali również cyklistę. Jak się okazało, 70–latek kierował rowerem mając 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna za popełnione wykroczenie również został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł.

Tymczasem w Suszu policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego hulajnogą elektryczną. Funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, którego tor jazdy wskazywał, że może jechać pod wpływem alkoholu. Przypuszczenia policjantów potwierdziło badanie alkomatem. Okazało się, że 19–latek kierował jednośladem mając 1,5 promila alkoholu w organizmie. Także mieszkaniec Susza za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

Kolejny nieodpowiedzialny kierujący został zatrzymany w Rodzonym. Funkcjonariusze podczas pomiaru prędkości zauważyli, jak kierujący mazdą wyprzedza ciągnik z przyczepą bezpośrednio przed przejściem dla pieszych.

Policjanci natychmiast zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej. Wylegitymowali go oraz sprawdzili w policyjnych systemach po czym poinformowali, że za popełnione wykroczenie zostanie na niego nałożony mandat w wysokości 1500 zł a jego konto powiększy się o 15 punktów karnych. 25–latek stwierdził, że nie stworzył zagrożenia w ruchu drogowym i dodał, że nie przyjmuje mandatu. W związku z powyższym w najbliższym czasie ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

Jak przypomina st. asp. Joanna Kwiatkowska, 17 września 2022 r. weszły w życie ważne dla wszystkich użytkowników dróg zmiany w przepisach. - To kolejny etap nowelizacji przepisów przyjętych w zeszłym roku, w tym ustawy Prawo o ruchu drogowym, których nadrzędnym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jedno z konsekwencji zmian jest mandat karny w wysokości 1500 złotych oraz 15 punktów karnych, które na skutek niebezpiecznego zachowania mogą otrzymać kierowcy, szczególnie w rejonach przejść dla pieszych - dodaje rzeczniczka iławskiej policji.

oprac. eka / KPP Iława