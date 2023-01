Jedenastolatek dwukrotnie ukradł pieniądze, a także słuchawki na terenie swojej szkoły

Oficer dyżurny iławskiej policji został w środę (11.01.2023.) poinformowany o kradzieży w jednej z lokalnych szkół podstawowych. Zgłaszający oświadczył, że zniknęły mu pieniądze oraz słuchawki bezprzewodowe.

Funkcjonariusze pojechali na miejsce. Ustalili, że sprawca - wykorzystując chwilową nieobecność pokrzywdzonego - z pomieszczenia socjalnego z saszetki zabrał słuchawki bezprzewodowe oraz z portfela pieniądze.

W trakcie dalszych czynności okazało się, że kradzieży dokonał 11-latek. Odzyskano skradzione rzeczy, które zostały przekazane pokrzywdzonemu.

Jednak policjanci po kilku godzinach ponownie musieli pojechać do tej samej szkoły. Wtedy to okazało się, że ten sam uczeń zabrał koleżance 200 zł, kiedy ćwiczyła na w-fie. Policjanci ustalili, że 11-latek zdążył już wydać część pieniędzy. Chłopiec oddał resztę gotówki i przyznał się do kradzieży. Funkcjonariusze przekazali ucznia mamie, po czym sporządzili dokumentacje, która zostanie przesłana do sądu rodzinnego i nieletnich.



11-latek ze swojego zachowania w najbliższym czasie będzie musiał się wytłumaczyć przed sądem.

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich art. 4. 1. „Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności dopuszczenie się czynu zabronionego, naruszanie zasad współżycia społecznego, uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, używanie alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, ich prekursorów, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, zwanych dalej „substancją psychoaktywną”, uprawianie nierządu, ma społeczny obowiązek odpowiednio przeciwdziałać temu, a przede wszystkim zawiadomić o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkołę, sąd rodzinny, Policję lub inny właściwy organ”.

oprac. eka / KPP Iława