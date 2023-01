To był pierwszy długi weekend w tym roku. Kierowcy się nie popisali

Do pierwszego zatrzymania nieodpowiedzialnego kierującego doszło po zdarzeniu drogowym już w czwartek (5.01.2023 r.). Jak ustalili policjanci, 29–latek kierujący samochodem ciężarowym nie dostosował należytej ostrożności, w wyniku czego uderzył w tył koparki po czym wjechał do rowu a następnie koparka uderzyła w bok zespołu pojazdów jadący z przeciwnego kierunku ruchu oraz w forda zderzając się z nim czołowo. 29–latek z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

>>>Tymczasem na trasie Laseczno-Stradomno 29–latek kierujący mazdą nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i wjechał do rowu. Mężczyźnie na szczęście nic poważnego się nie stało, a za popełnione wykroczenie został pouczony.

>>>Natomiast na jednej z dróg w gminie Iława od ciągnika siodłowego, kierowanego przez 55–latka, w trakcie jazdy odkręciło się koło i uderzyło w jadące bmw, doprowadzając do urwania prawego przedniego koła. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. W trakcie czynności policyjnych okazało się, że ciągnik siodłowy oraz naczepa nie posiadały aktualnych badań technicznych. 55-latek za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem. Policjanci sporządzili również dokumentację, celem wszczęcia postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym.

>>>Kolejnego z nieodpowiedzialnych kierujących zatrzymali policjanci w sobotę (7.01.2023 r.) kilka minut po godzinie 1:00. Świadkowie poinformowali oficera dyżurnego o kierującym volkswagenem, który jechał jedną z ulic w mieście następnie na rondzie uderzył w latarnie. Z pojazdu po chwili wybiegło dwóch mężczyzn i uciekło między bloki. Na miejsce natychmiast przyjechali funkcjonariusze W trakcie czynności i dzięki postawie świadków policjanci ustalili i zatrzymali kierującego oraz pasażera vw.

Mężczyźni zostali osadzeni w policyjnej celi. Okazało się, że 29–latek, mając prawie 0,5 promila alkoholu w organizmie i zatrzymane prawo jazdy, jadąc vw nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożną latarnię.

>>>Tymczasem w Iławie na innej z ulic policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego honda. Mężczyzna nie zastosował się do znaku nakazu skrętu w prawo. Okazało się, że nie było to jedyne przewinienie 50–latka. Jak ustalili policjanci mężczyzna miał również zatrzymane prawo jazdy ponieważ nie płacił alimentów a samochód nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

>>>Natomiast w gminie Zalewo 18-latek kierujący audi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze po czym nie zdążył zahamować i uderzył w płot. Kierujący za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem.

>>>Kolejnego nieodpowiedzialnego kierującego zatrzymali policjanci w Sampławie podczas pomiaru prędkości. Okazało się, że 64–latek jechał saabem w terenie zabudowanym z prędkością 75 km/h. Jak ustalili funkcjonariusze to nie było jedyne przewinienie mężczyzny. Mieszkaniec powiatu ostródzkiego kierował samochodem mając ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującemu.

>>>Tymczasem kierujący audi w Sampławie jechał z prędkością 78 km/h. Kiedy policjanci legitymowali mężczyznę wyczuli od niego zapach marihuany. W związku z powyższym została od niego pobrana krew do badania a policjanci zatrzymali prawo jazdy 25–latkowi. Mężczyzna również został ukarany mandatem za kierowanie samochodem z nadmierną prędkością w terenie zabudowanym.

Natomiast w gminie Iława policjanci zatrzymali kierującego rowerem. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali jego stan trzeźwości. Okazało się, że 51–latek kierował rowerem mając aktywny sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami.

oprac. eka / KPP Iława