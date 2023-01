Dwa i pół promila alkoholu - w takim stanie prowadził opla. Wysyp pijanych kierowców w ciągu jednej doby

Pierwszego z nieodpowiedzialnych kierujących zatrzymali policjanci w Iławie podczas kontroli drogowej. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę oraz skontrolowali jego stan trzeźwości. Okazało się, że 24–latek kierował renaultem mając ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy mieszkańcowi gminy Iława.

>>>Natomiast w gminie Iława funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującego oplem. W tym przypadku okazało się, że 58–latek jechał samochodem, mając prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna również stracił prawo jazdy.

>>>Tymczasem w Lubawie policjanci zatrzymali kierującego pojazdem simpa. Wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali stan trzeźwości. Okazało się, że mężczyzna był trzeźwy ale jeździł pojazdem nie posiadając do tego wymaganych uprawnień.

>>>Kolejny kierujący został zatrzymany po tym jak spowodował kolizję. Okazało się, że 70–latek kierujący daewoo nie dostosował prędkości jazdy do warunków drogowych, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas drogi i doprowadził do zderzenia z dacią. W trakcie czynności okazało się, ze nie tylko prędkość była przyczyną zdarzenia drogowego ale również wcześniej spożyty alkohol. Badanie alkomatem 70-latka wskazało 1,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy mieszkańcowi gminy Kisielice.

>>>Natomiast w gminie Iława 32–latek kierował seatem, mając prawie promil alkoholu w organizmie. Jak ustalili funkcjonariusze to nie było jego jedyne przewinienie. Mężczyzna jeździł samochodem mając aktywny sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.

>>>Tymczasem z Lubawie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego vw. Funkcjonariusze pamiętali, że mężczyzna nie powinien jeździć samochodem. Jak się okazało po sprawdzeniu w policyjnych systemach 27-latek miał czterokrotny aktywny zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Policjanci ustalili również, że właśnie za nie stosowanie się do zakazu i kierowania samochodem pomimo braku uprawnień mężczyzna jest poszukiwany jest przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności. Mieszkaniec powiatu iławskiego został zatrzymany i przetransportowany do zakładu karnego gdzie spędzi najbliższe 6 miesięcy.

