Pijani rodzice spacerowali z 2-latkiem po iławskich ulicach

W sobotę (07.01.2023 r.) kilka minut przed godziną 19:00 oficer dyżurny iławskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie, że pomiędzy blokami dwie dorosłe osoby idą z malutkim dzieckiem. Zgłaszający dodał, że opiekunowie znajdują się pod znacznym działaniem alkoholu.



Na miejsce został wysłany policyjny patrol w celu zweryfikowania otrzymanego zgłoszenia. Interweniujący funkcjonariusze na miejscu zastali kompletnie pijanych rodziców mających pod opieką 2-letniego chłopca. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że w organizmie 36-latki krążyło blisko 3 promile alkoholu, a 52-letniego ojca 1,5 promila alkoholu.



Policjanci przekazali chłopca pod opiekę trzeźwemu wujkowi.



Policjanci z interwencji sporządzili dokumentację, która trafi do sądu rodzinnego. Jego zadaniem będzie dokładne zbadanie sytuacji, do której doszło na jednej z iławskich ulic. Jeśli okaże się, że swoim zachowaniem opiekunowie stworzyli realne zagrożenie dla 2-latka, może grozić im kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

oprac. eka / KPP Iława