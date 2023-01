Zimowy koncert AMODII - wspólne śpiewanie kolęd

Iławskie Centrum Kultury jako organizator, a orkiestra dęta AMODII jako wykonawca w niedzielny (8 stycznia) wieczór zaprosili całe rodziny na Zimowy Koncert. To pierwsze tego typu wydarzenie muzyczne. Wspólne śpiewanie kolęd umożliwiał tekst wyświetlany na ekranie, a na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe magnesy, kolorowanki, zakładki i łakocie.

Orkiestra zagrała zarówno utwory typowo świąteczne, czyli kolędy, ale i zimowe, należące do nurtu muzyki popularnej, jak np. White Christmas czy Last Christmas. FUrorę zrobiły utwory pochodzące ze ścieżek filmów zimą w tle, jak Kraina Lodu czy Ekspres Polarny. Orkiestra dodatkowo w muzykę wplotła krótką etiudę nawiązującą do fabuły tego drugiego filmu.