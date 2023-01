Trening darta w nowym miejscu. Przybyli gracze m.in. z Iławy i Lubawy

- Sondujemy, sprawdzamy, czy będzie zainteresowanie w Iławie, żeby pograć w tę grę trochę częściej i regularnie - mówi Dariusz Nica z Iławskiej Grupy Darta. Okazuje się, że jest, bo w piątkowym spotkaniu wzięło udział około 25-30 osób, w tym kilka kobiet. Część przyjechała z Iławy, część z okolic, w tym z Lubawy.

Część chętnych osób wzięło udział w rozgrywkach w systemie double K.O. (podwójnej eliminacji), pozostali gracze rzucali do tarcz sami bądź z drugą osobą, rozgrywając mecze między sobą. Miał być to luźny trening, a być może wkrótce w Iławie ruszy liga. - My już jako stowarzyszenie zrobiliśmy wszystko, teraz wiele zależy od zainteresowania - dodaje Dariusz Nica. - Cieszymy się z frekwencji i miłej atmosfery jaką wszyscy stworzyliśmy - mówi, zapraszając na kolejny piątek, 13 stycznia, także do Kasyna (wejście z prawej strony budynku, niski parter).