Prowadził ciężarówkę pod wpływem amfetaminy. Usłyszał zarzuty

47–latek kierował pod wpływem amfetaminy oraz posiadał ją przy sobie, kiedy to został zatrzymany przez policjantów. Mężczyzna ze swojego zachowania będzie w najbliższym czasie tłumaczyć przed sądem.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Lubawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Iławie prowadzili dochodzenie w sprawie kierowania pod wpływem narkotyków.

Z ustaleń śledczych wynikało, że w czerwcu 2022 r. oficer dyżurny iławskiej policji otrzymał zgłoszenie o kierowcy ciężarówki, który może być pod działaniem alkoholu. Zgłaszający dodał, że samochód jedzie od prawej do lewej, a kierowca dodatkowo jeszcze wyrzuca śmieci przez okno.



Funkcjonariusze natychmiast pojechali we wskazanym kierunku gdzie zatrzymali kierującego scanią. Okazało się, że mężczyzna nie ma zapiętych pasów bezpieczeństwa. Policjanci wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w systemach oraz skontrolowali jego stan trzeźwości. Okazało się, że 47–latek był trzeźwy jednak zachowania mężczyzny, problemy z mową, chwianie się, wskazywało, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających. Potwierdziło to wstępne badanie, które wskazało, że 47–latek kierował samochodem ciężarowym, będąc pod wpływem amfetaminy.

Od mężczyzny została pobrana krew do badania, która potwierdziła wstępne badania. Policjanci skontrolowali również rzeczy należące do mężczyzny. Okazało się, że mieszkaniec powiatu golubsko-dobrzyńskiego posiadał przy sobie biały proszek, który również okazał się amfetaminą. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 47–latkowi i osadzili go w policyjnej celi. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów mężczyźnie.

St. asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka iławskiej policji, przypomina, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków jest przestępstwem zagrożonym karą nawet 2 lat pozbawienia wolności. - Do tego sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten jest orzekany to 3 lata. Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości muszą się też liczyć z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych w przypadku osoby, która po raz pierwszy dopuściła się takiego czynu. W sytuacji, kiedy osoba po raz kolejny kieruje pojazdem w stanie nie trzeźwości świadczenie pieniężne jest nie mniejsze niż 10 tysięcy złotych - dodaje rzeczniczka.

oprac. eka / KPP Iława