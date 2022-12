Pobił sąsiada. Został tymczasowo aresztowany

O tymczasowym aresztowaniu zadecydował Sąd Rejonowy w Iławie wobec 37–latka. Mężczyzna z niewyjaśnionej przyczyny pobił sąsiada, który z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Kodeks karny za to przestępstwo w warunkach tzw. „recydywy” przewiduje karę do 7 i pół roku pozbawienia wolności.