Iławianin miał w domu amunicję i narkotyki

Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. M. in. z takiego artykułu kodeksu karnego w najbliższym czasie będzie tłumaczył się 42–latek. Mężczyzna posiadał MDMA i amunicję, kiedy do jego domu przyszli policjanci.