Tragiczny przedostatni weekend tego roku

W piątek (23.12.2022 r.) kilka minut przed godziną 21:00 policjanci zostali poinformowani o nietrzeźwym kierującym. Jak ustalili funkcjonariusze, 39– latek kierował fiatem mając 3,2 promila alkoholu w organizmie. Okazało się, że to nie jedyne przewinienie mężczyzny. Mieszkaniec gminy Iława nie posiadał uprawnień do kierowania samochodem, pojazd nie miał aktualnych badań technicznych oraz ubezpieczenia OC.

>>>Tymczasem w wigilijną sobotę (24.12.2022 r.) 68–latek kierujący oplem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i dachował. Mężczyźnie na szczęście nic poważnego się nie stało, a za spowodowanie zdarzenia drogowego został ukarany mandatem.

>>>Kolejny kierujący również nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu. Na szczęście 90–latkowi a także jego pasażerce nic poważnego się nie stało. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został pouczony.

>>>Natomiast 10 minut później 29–latka nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze w wyniku czego wprowadziła pojazd w niekontrolowany poślizg i uderzyła w przydrożne drzewo. Kobieta z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala.

>>>Tymczasem 41–latka kierująca dacią również nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem zjechała na przeciwległy pas ruchu, a następnie na lewe pobocze, po czym wywróciła pojazd. Nikomu nic poważnego się nie stało. Kobieta za popełnione wykroczenie została pouczona.

>>>Kolejna kierująca także nie dostosowała prędkości do warunków ruchu na łuku drogi w prawo, straciła panowanie nad pojazdem, po czym najechała na przydrożne drzewo. Ranna 44–latka wspólnie z 8–latkiem została przetransportowana helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.



>>>Natomiast policjanci ruchu drogowego podczas pomiaru prędkości zatrzymali kolejne osoby nie stosujące się do przepisów. 33–latek jechał vw z prędkością 108 km/h w terenie zabudowanym. Natomiast 22–latek w Jędrychowie jechał audi z prędkością 105 km/h. Oboje stracili prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące, zostali ukarani mandatami, a ich konta powiększyły się o 13 pkt. karnych.

>>>Tymczasem w poniedziałek (26.12.2022 r.) 25–latek kierujący nissanem nie upewnił się co do możliwości wykonania manewru wyprzedzania, w wyniku czego w trakcie zmiany pasa ruchu doprowadził do bocznego zderzenia z bmw, który już na tym pasie się znajdował i był w trakcie wyprzedzania. Mężczyzna za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem. W trakcie czynności okazało się, że 25–latek posiadał aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

>>>W Lubawie za to 57–latek kierujący oplem na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym nie udzielił pierwszeństwa przejazdu kierującemu fordem i doprowadził do zderzenia między pojazdami. Mężczyzna za spowodowanie kolizji został pouczony.

>>>Do kolejnego, tym razem najtragiczniejszego zdarzenia, doszło we wtorek (27.12.2022 r.) kilka minut po godzinie 4:00. Oficer dyżurny został poinformowany o wypadku na trasie Susz - Kisielice. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. W trakcie czynności wstępnie ustalili, że 19–latek kierujący bmw nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Mężczyzna w wyniku poniesionych obrażeń zmarł. Okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania samochodem. Teraz policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

oprac. eka / KPP Iława