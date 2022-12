Kradł, a teraz musi zapłacić grzywnę. 26-latek zatrzymany podczas kolejnej kradzieży

1000 zł grzywny – taki wyrok na wniosek iławskich policjantów zapadł w trybie przyspieszonym, a usłyszał go 26-letni obywatel Białorusi. Mężczyzna skradzionym rowerem przyjechał do sklepu z elektroniką, skąd próbował zabrać powerbanka, myszkę do komputera, kabel usb oraz smartwatcha. Jak się okazało, miał przy sobie jeszcze rzeczy pochodzące z innych kradzieży.