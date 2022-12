Czy miejskie imprezy będą płatne? Radni przyjęli budżet 2023

Sesję budżetową rozpoczął burmistrz Dawid Kopaczewski, mówiąc, że budżet zakłada przeznaczenie w roku 2023 38 milionów zł na inwestycje. - To realne pieniądze, które mogą trafić na iławski rynek. Najważniejsza inwestycja to budowa żłobka. Bardzo duża część pieniędzy zostanie przekazana na budowę i remonty dróg. Wszelkie planowane nowe zobowiązania zostaną poddane wewnętrznym dyskusjom. Wszystko po to, by zapewnić miastu bezpieczeństwo finansowe w tych niepewnych czasach.

Po tym wstępie i odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat i wieloletniej prognozy, i budżetu na 2023 r., rozpoczęła się dyskusja.



Radny Tomasz Woźniak zapytał o biletowanie wydarzeń. - Czy ta sytuacja będzie dotyczyła wszystkich miejskich imprez? Trudno sobie wyobrazić, by święto miasta było odpłatne (...). A może większa współpraca ze sponsorami? (...) a może powrót do mniej kosztujących wydarzeń, jak Piknik Inspiracji? I co z Lotniczą Majówką? Minęły dwa lata, a temat zawisł w powietrzu.

Odpowiadał burmistrz: - Bierzemy to pod uwagę, choćby koncert noworoczny będzie biletowany. Osoby z Iławską Kartą Mieszkańca zapłacą 10 zł, bez karty - 15 zł. Rozważamy biletowanie innych imprez. Piknik Inspiracji: temat mógłby być podjęty, jeśli znajdziemy środki. Koła naukowe żądają opłat za uczestnictwo. Lotnicza Majówka - jeśli państwo wyrazicie zgodę na zwiększenie kredytu o 700.000 zł, możemy wrócić do tematu.

O głos poproszono Lidię Miłosz, dyrektorkę Iławskiego Centrum Kultury: - Zdecydowanie tak, musimy biletować imprezy. Traktujmy to jako krok ku wyższej jakości. Jako przykład podaję inne miasta, Lubawę, Ostródę, które proszą o zrozumienie swoich mieszkańców. Zapłacenie za bilet na przykład 10 czy 15 zł powoduje sprawczość, a ośrodek kultury odzyskuje z biletów Vat. Artyści iławscy także wolą występować na imprezach biletowanych. Wtedy kultura jest doceniana. Koncert noworoczny pierwszy raz jest imprezą biletowaną i uważam, że to dobra decyzja, bo bilety się sprzedają. Jest to też motywator, by mieszkańcy zakładali Kartę Mieszkańca.

Dni Iławy także będą biletowane. Ta impreza odbędzie się na stadionie. Nie chcę, byśmy odstawali od innych miast. Mamy wspierającą społeczność, mieszkańcy Iławy widzą wzrost kosztów i chcą wspierać kulturę.

Będziemy także rozważać płatną ofertę edukacyjną. Mamy pytania od rodziców gotowych na płacenie za zajęcia. To ruszy od lutego.

Do sponsorów wysłaliśmy już 80 listów. Widzę, że jest skuteczność takich działań, to widać w roku 2022.

Mamy także nadzieję pozyskać dofinansowania ze środków zewnętrznych, złożyliśmy wnioski na dwa festiwale muzyczne - mówiła na sesji Lidia Miłosz, dyrektorka Iławskiego Centrum Kultury, podkreślając, że te wszystkie działania to sposób na poradzenie sobie z trudnymi czasami.

Tomasz Woźniak nie do końca uznał wszystkie argumenty: - Nie porównujmy się do innych miast. A co do płacenia: mieszkańcy płacą podatki, więc już partycypują w kosztach. Róbmy nie tak, jak w Lubawie czy Ostródzie. Róbmy jak w Iławie. Za darmo.

Dawid Kopaczewski odpowiadał: - Stoimy przed prostym dylematem: jeżeli pani dyrektor będzie dysponowała tylko 500.000 zł, to zrobi tylko Dni Iławy i nic więcej.

Lidia Miłosz dodała także, że za wszelkie uwagi i pomysły jest wdzięczna i liczy na wsparcie radnych.

Dyskusja nad prognozą i budżetem trwała 1,5 godziny. Finalnie radni przyjęli zarówno budżet, jak i prognozę. Za byli następujący radni: Edward Bojko, Ewa Jackowska, Michał Kamiński, Zbigniew Miecznikowski, Michał Młotek, Dariusz Paczkowski, Anna Pogodowska, Elżbieta Prasek, Włodzimierz Ptasznik, Feliks Rochowicz, Aneta Rychlik, Tomasz Sławiński, Wojciech Szymański, Tomasz Woźniak, Janusz Zaborowski.

Przeciw: Ryszard Foryś, Stefan Hatała, Dariusz Rozborski.

Wstrzymał się: Andrzej Rykaczewski.

Martyna Wyżlic oraz Piotr Rykaczewski byli nieobecni.

Burmistrz podziękował za całość prac nad budżetem na 2023 r., także za pytania radnych i wątpliwości oraz za zaufanie.

Edyta Kocyła-Pawłowska