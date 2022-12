Policjanci podsumowali miniony weekend

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Iławie każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem na drogach tak też było podczas minionego weekendu. Mimo podwyższonych kar za brak uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym czy jazdę z nadmierną prędkością a także kierowanie pojazdem pod działaniem alkoholu policjanci nadal zatrzymują nieodpowiedzialnych kierujących, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów.

Pierwszego z kierujących zatrzymali policjanci w piątek (16 grudnia) kilka minut przed godziną 13:00. Do oficera dyżurnego iławskiej policji zadzwonił mężczyzna z informacją, że w oplu siedzi kierowca, z którym jest utrudniony kontakt.

Zgłaszający dodał, że zabrał mu kluczyki ze względu na jego stan. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. Okazało się, że faktycznie mężczyzna ma problem z wypowiadaniem się i było czuć od niego alkohol. Policjanci wylegitymowali kierującego, sprawdzili w policyjnych systemach oraz sprawdzili jego stan trzeźwości. Jak ustalili, 42–latek miał 2,2 promila alkoholu w organizmie.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i osadzili w policyjnej celi. Okazało się, że kupił w sklepie alkohol, po czym go wypił i ruszył dalej w trasę samochodem. Jednak nie pamiętał, po co przyjechał do jednej z miejscowości w gminie Iława. Po wytrzeźwieniu kierujący usłyszał zarzut, do którego się przyznał.

>>>Natomiast w Ząbrowie policjanci zauważyli, że jedzie daewoo bez włączonych świateł mijania. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli drogowej. Okazało się, że nie tylko zapomniał włączyć światła, ale również zapomniał, że nie jeździ się samochodem po tym jak policjanci zatrzymają prawo jazdy. 77 – latek ze swojego zachowania będzie musiał wytłumaczyć się przed sądem.

>>>Tymczasem w Lubawie w sobotę (17 grudnia) 21–latek kierujący oplem nie dostosował prędkości do warunków atmosferycznych i najechał na zaparkowanego peugeota.

>>>Kolejnego nieodpowiedzialnego kierującego zatrzymali policjanci w Kisielicach. Mężczyzna jeździł przed godziną 21:00 motocrossem, który nie miał obowiązkowego oświetlenia. Okazało się, że to nie było jedyne przewinienie 18–latka. Mieszkaniec gminy Kisielice nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, jednoślad nie miał opłaconego obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz nie był dopuszczony do ruchu.

>>>Natomiast w gminie Iława policjanci zatrzymali do kontroli kierującego audi. W tym przypadku okazało się, że 36–latek również nie posiadał do uprawnień do kierowania i jeździł samochodem mając 0,7 promila alkoholu w organizmie.

>>>Tymczasem w niedzielę (18 grudnia) policjanci podczas pomiaru prędkości w Biskupiczkach zatrzymali do kontroli drogowej kierującego citroenem. 40-latek jechał z prędkością 107 km/h w terenie zabudowanym. Mieszkaniec powiatu grudziądzkiego za popełnione wykroczenie stracił prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące, został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł a jego konto powiększyło się o 13 pkt karnych.

oprac. eka / KPP Iława