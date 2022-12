Odbierz Betlejemskie Światełko Pokoju. Znamy daty i godziny

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jak co roku iławscy harcerze będą przekazywali mieszkańcom powiatu iławskiego Betlejemskie Światło Pokoju. Od ponad 30 lat gości ono na wielu wigilijnych stołach. Co roku przyjmuje inny motyw przewodni, w tym roku to: „Światło dla Ciebie”.

Dlaczego tak bardzo związani są z tym harcerze na prawie całym świecie i jaka jest jego historia?

36-letnia tradycja

W 1986 roku w Austrii narodził się pomysł, aby zorganizować świąteczną akcję pomocy niepełnosprawnym i potrzebującym dzieciom. Pomysłodawcą był austriacki publiczny nadawca radiowo–telewizyjny Österreichischer Rundfunk (ORF). Już rok później pieczę nad akcją przejęli austriaccy skauci. Od tamtej pory każdego roku Betlejemskie Światło Pokoju (BŚP) nieprzerwanie dociera do naszych domów (nie przeszkodziła mu również pandemia COVID-19). Rokrocznie ORF wybiera jedno dziecko, które odpala świeczkę z płonącego w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem wiecznego ognia. Następnie płomień transportują do Wiednia austriackie linie lotnicze Austrian Airlines, gdzie następuje przekazanie BŚP przedstawicielom organizacji skautowych z innych krajów. W ciągu swojej 30-letniej historii Światło dotarło do wielu znanych osób, takich jak: papież Jan Paweł II, król Jordanii Husajn II, Ursula von der Leyen czy do prezydenta naszego kraju – Andrzeja Dudy. Było obecne na zgliszczach World Trade Center i wśród żołnierzy ONZ stacjonujących na Wzgórzach Golan.

Polskie Światło

Polska uczestniczy w akcji przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju od 1991 roku. Co roku, Światło tradycyjnie przekazują nam słowaccy skauci na przejściu granicznym Łysa Polana. My natomiast przekazujemy BŚP do sąsiednich krajów.

Odebranie Światła z Betlejem jest kulminacyjnym wydarzeniem corocznego Zlotu Betlejemskiego w Zakopanem – zlotu harcerzy z całej Polski. W tym roku przedstawicielami Hufca ZHP Iława byli członkowie 20 Grabowskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Orkan” oraz V Lubawskiej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej „InVictus”, którzy przywieźli Światło ze sobą.

Komenda hufca ZHP Iława wybrała się do Olsztyna, gdzie na Dziedzińcu Zamku Kapituły Warmińskiej zostało oficjalne przekazane BŚP dla hufców i mieszkańców z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Betlejemskiej Światło Pokoju jest znakiem nadziei, pojednania i pokoju, a także przypomina o bożonarodzeniowym przesłaniu – jakże aktualnym i wyczekiwanym w dzisiejszych czasach. Symbolizuje ono wartości, którymi kierują się harcerze.

Betlejemskie Światło Pokoju w Twoim Domu!

Światło z Betlejem na wigilijny stół może otrzymać każdy. Harcerze będą się nim dzielić w całym powiecie iławskim w następujących miejscach i czasie:



Iława 24.12.

Plac przed Ratuszem Miejskim – 12.00 – 14.00

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP – 7.00

Parafia Chrystusa Króla Wszechświata – 7.00, 12.00

Parafia Św. Brata Alberta – 12.00

Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Boboli - 15.00

Parafia Przemienienia Pańskiego – 22.00, 00.00

Kisielice (22.12-24.12)

Kościół Rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Królowej Świata – 18:00-19:00

W trakcie przekazywania BŚP odbędzie się również kwesta pieniędzy, które zostaną przekazane na cele rozwojowe lokalnego życia harcerskiego (sprzęt, kursy i biwaki). Za wszelkie wsparcie harcerze z góry dziękują.

pwd. Bartosz Kowalski HO, oprac. eka