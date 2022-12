Gloria Narodzonemu - świąteczna premiera Iława Gospel Singers

“Gloria Narodzonemu” to autorski utwór Iława Gospel Singers. Tekst napisała Dagmara Kowalewska, muzykę skomponował i całość zaaranżował Michał Wróblewski, współzałożyciel i dyrygent zespołu. Premiery świątecznych utworów to już od kilku lat tradycja IGS.

- Pandemia zmusiła nas, żebyśmy poprzednie dwa utwory nagrali nieco inaczej niż zwykle. Każdy z nas zamienił część swojej domowej przestrzeni w studio. Utwory promowaliśmy jako #nagranewdomu, a do jednego z nich, gospelowej wersji kolędy “Mędrcy świata”, zaprosiliśmy też nasze rodziny, przyjaciół, znajomych. To było dla nas wspaniałe doświadczenie w tym trudnym czasie. Tym bardziej cieszymy się, że w tym roku mogliśmy wreszcie wejść do studia oraz spotkać się na żywo przy nagraniu klipu - mówi Michał Wróblewski.

Nad zdjęciami do teledysku pracowali filmowcy z Forest Grandfather Studio, z którymi IGS współpracował już przy swoim pierwszym klipie w w 2018 roku. A co o utworze mówią członkowie zespołu? - Gloria oznacza chwałę, uwielbienie przynależne temu, który dzięki swojej miłości przyszedł na świat jako człowiek. Od tego cudu miłości zaczęło się zbawienie. Narodzenie Jezusa to nie wydarzenie historyczne. To coś, co dokonuje się w naszych sercach każdego roku, nawet każdego dnia - opowiada Ewa Siuda-Szymanowska. - Emmanuel, czyli Bóg z nami. Co roku wspominamy Jego narodziny w Betlejem, cieszymy się z tego, że zamieszkał pośród nas, ale też z tego, że z nami pozostał! Narodził się w Betlejem, a jeśli narodzi się także w Twoim sercu, doświadczysz Jego pokoju i miłości. Niech będzie uwielbiony! - dodaje Magdalena Wróblewska. - On jest. I daje nadzieję - mówi Iwona Maliczak-Witkowska.

Teledysk do piosenki “Gloria Narodzonemu” można oglądać na kanale YouTube Iława Gospel Singers (youtube.com/@iawagospelsingers6526).