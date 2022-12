Rękodzieło znowu w modzie. Kiermasz lokalnych artystów potrwa aż do świąt

Jest okazja na podarowanie komuś bliskiemu wyjątkowego przedmiotu. Znajdziecie tu piękne rękawiczki czy czapki, przytulanki, anioły, obrazy, ręcznie wytwarzana biżuteria, świąteczne stroiki...

Kiermasz w galerii twórców SART trwa nie tylko w weekend, ale i do samej wigilii Bożego Narodzenia. To miejsce można odwiedzić codziennie od 10 do 16.

Edyta Kocyła-Pawłowska