Motomikołaje już pędzą, by pomóc schronisku dla zwierząt

Jak co roku w Galerii Jeziorak odbędzie się akcja wspierająca Schronisko dla Zwierząt w Iławie, czyli Motomikołaje. Już teraz do specjalnej skrzyni przy wejściu można wrzucać karmę dla psów i kotów. A w niedzielę, 11 grudnia, finał akcji – Motomikołaje.

Na terenie Galerii Jeziorak przy wejściu od strony Małego Jezioraka ustawiono już ogromną skrzynię, do której można wkładać karmę dla psów i kotów, podopiecznych schroniska. Finał akcji odbędzie się w niedzielę 11 grudnia.

Od 11:00 do 14:00 na miejscu będą prezentowane psy gotowe do adopcji. Wolontariusze i pracownicy schroniska będą opowiadać zainteresowanym o każdym z psiaków, może w ten sposób uda się znaleźć dla nich dom. Do tego po raz pierwszy prowadzony będzie bazarek na żywo, na rzecz schroniskowych zwierzaków. Do kupienia będą kalendarze z podopiecznymi schroniska, mnóstwo książek, pluszaków oraz różnych rzeczy.

