Trwa zbiórka dla pogorzelców z Trupla. Pomóż im wrócić do domu!

Grudzień to wyjątkowy czas. Dla większości jest on magicznym okresem przygotowań do świąt. Niestety dla naszej rodziny, która straciła dach nad głową – pisze Przemysław Witkowski. – Wskutek pożaru w naszym miejscu zamieszkania ten czas będzie zupełnie inny, niż go sobie wyobrażaliśmy…

Jego sześcioosobowa rodzina nigdy nie zapomni tego dnia. To był 4 grudnia. Pożar objął część bliźniaka, w którym mieszkają. Rodzina Witkowskich to dwójka dzieci, rodzice i dziadkowie. Wyszli z domu jak stali, ratując tylko siebie i zwierzaki.

– Z pożarem w naszym domu walkę stoczyło aż trzynaście zastępów straży pożarnej, ale mimo starań strażaków budynek został zniszczony w ogromnym stopniu. Konstrukcja dachu została całkowicie strawiona przez żywioł. Aby budynek mógł być zamieszkały przez naszą rodzinę, konieczne będzie położenie nowego pokrycia dachowego oraz remont – pan Przemysław zdaje sobie sprawę, że będzie się to wiązało z ogromnymi kosztami. Dlatego rodzina zdecydowała się utworzyć zbiórkę i poprosić ludzi dobrej woli o wsparcie.

– My sami zrobimy wszystko co będzie w naszej mocy, by jak najszybciej móc wrócić do naszego domu, ale będzie to dla nas ogromnym wyzwaniem – mówi pan Przemek. Dodaje, że to bardzo ciężka sytuacja, ale jakoś się trzymają i starają się być silni. Mieszkają u rodziny, osobno dziadkowie, osobno reszta rodziny. I cały czas mocno trzymają się myśli, że w tym przedświątecznym okresie spotka ich coś wyjątkowego.

– Za każde wsparcie będziemy bezgranicznie wdzięczni! Już teraz ogromnie dziękujemy osobom, które otworzą dla nas swoje serca – dodaje pan Przemek.



Pomóc można, wpłacając nawet najdrobniejszą sumę. Szczegóły dotyczące wpłat: Zbiórka Trupel

Edyta Kocyła-Pawłowska