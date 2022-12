14, 120, 165 - tyle dni spędzą w ZK poszukiwani

Policjanci z zespołu do spraw poszukiwań iławskiego wydziału kryminalnego ustalili miejsce przebywania szukanego 54–latka.

Funkcjonariusze wcześniej sprawdzali różne adresy, pod którymi mógłby przebywać poszukiwany mężczyzna i – jak się okazało – pracował dorywczo w różnych miejscach i o różnych godzinach. W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że 54-latek, który nie ma stałego miejsca zamieszkania, jest właśnie na terenie gminy Lubawa i tam też go zatrzymali. Mundurowi przetransportowali mężczyznę do więzienia, gdzie spędzi najbliższe 120 dni za kierowanie pojazdami mechanicznymi pod działaniem alkoholu.

Natomiast w Iławie policjanci zatrzymali 20–latka. Mężczyzna poszukiwany był listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności za kradzieże.

Funkcjonariusze także w tym przypadku sprawdzali różne adresy, pod którymi mógłby przebywać poszukiwany mężczyzna. Kiedy poszli, aby skontrolować kolejne miejsce, okazało się, że mieszkaniec Iławy jest, jednak ukrył się przed policjantami. Okazało się, że mężczyzna schował się w piwnicy. Policjanci zatrzymali 20–latka i przetransportowali go do zakładu karnego, gdzie będzie przebywać przez 14 dni.

Tymczasem policjanci z zespołu do spraw poszukiwań iławskiego wydziału kryminalnego zatrzymali 38–latka. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna w godzinach porannych wychodzi z domu i wraca bardzo późno. Okazało się również, że nie otwierał nikomu drzwi, bo wiedział, że szuka go policja. Funkcjonariusze tym razem postanowili z samego rana sprawdzić miejsce zamieszkania 38–latka. I tak kilka minut po 5:00 zatrzymali go, kiedy szedł jedną z iławskich ulic. Mężczyzna został odwieziony do więzienia, gdzie będzie przebywał rok za składanie fałszywych zeznań i fałszywe zawiadomienie o przestępstwie.

oprac. eka / KPP Iława