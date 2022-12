Jeszcze 10 rodzin czeka na pomoc w Szlachetnej Paczce. I Ty możesz pomóc potrzebującym z Iławy i okolic

Organizatorzy podpowiadają:

Przede wszystkim wybierz Rodzinę, której chcesz pomóc. Następnie zbierz osoby, z którymi przygotujesz paczkę. Mogą to być np. Twoi przyjaciele, rodzina czy współpracownicy. Wspólnie przejdźcie do kompletowania niezbędnych produktów — listę otrzymasz w mailu potwierdzającym wybór Rodziny. Pamiętaj przy tym, że ważne jest spełnienie potrzeb wskazanych przez Rodzinę jako kluczowe (są one wyróżnione w każdym z opisów Rodziny). W międzyczasie skontaktuje się z Tobą Wolontariusz_ka opiekujący się wybraną przez Ciebie Rodziną. Gdy już skompletujesz paczkę, zapakuj ją — nie zapomnij, że to prezent, więc obok mocnych kartonów i taśmy klejącej, przyda się również ozdobny papier. Później pozostaje Ci już dostarczenie paczki do odpowiedniego magazynu (przypisanego do wybranej Rodziny). Jego adres i godziny otwarcia znajdziesz w wiadomości, którą otrzymasz po wyborze Rodziny. Jeśli wśród potrzeb Rodziny znajdują się rzeczy wielkogabarytowe czy inne, wymagające specjalnej dostawy, umów się z Wolontariuszem_ką opiekującym się Rodziną na najlepszy sposób ich dostarczenia.





>>>Pani Anna wraz z rodziną mieszkają na wsi, na której nic się nie dzieje. Ich codzienność to dom, podwórko i ogród. Do najbliższego sklepu mają 15km. Pani Anna i Pan Krzysztof wychowali dwanaścioro dzieci. Mieszkają wraz z 22-letnim synem, który od dziecka choruje na padaczkę.

Wcześniej, gdy byli młodzi mieli gospodarstwo, na którym hodowali bydło. Gospodarstwo było ich życiem, źródłem utrzymania.



3 kluczowe potrzeby: Żywność, Środki czystości, Pralka

>>>Pani Iwona rozwiodła się 4lata temu z mężem , który znęcał się nad nią i był alkoholikiem. Kobieta walczy z silną depresją. Po rozwodzie wyprowadziła się z domu męża wraz z trójką dzieci do mieszkania, które zostało im przyznane z GOPSu. Mieszkają w złych warunkach. W pokoju dzieci jest grzyb na całych ścianach. Jest w nim zimno z uwagi na ciągłe wietrzenie zgrzybiałych ścian.

3 kluczowe potrzeby: Żywność, Odzież, Kuchenka gazowo-elektryczna



>>>Pani Jadwiga nie miała łatwego życia.

Alkohol i przemoc wobec niej i dzieci doprowadziły do rozwodu. W tym czasie zdiagnozowano u niej guza, którego nie można operować. Przez dwa lata miała ograniczony dostęp do lekarzy przez pandemię. Pół roku temu ojciec Pawła popełnił samobójstwo, zostawiając rodzinie długi do spłacenia. Przez tą sytuacje jest jeszcze trudnej rodzinie, ze względu na terapię syna, po tym traumatycznym zdarzeniu, jakim było znalezienie martwego ojca.





3 kluczowe potrzeby: Odzież, Żywność, Chemia

>>>Rodzina radziła sobie dobrze. Od kiedy pani Katarzyna nie może podjąć pracy ze względu na stałą opiekę nad najmłodszym dzieckiem Kajetanem. Chłopiec zmaga się z wadą serca, która rzutuje na całą rodzinę. Mama musi cały czas opiekować się dzieckiem. Rodzeństwo mimo młodego wieku bardzo wspiera mamę w opiece nad chorym bratem. Pani Katarzyna jest samotną matką, co dodatkowo komplikuje sytuacje.



3 kluczowe potrzeby: Żywność, Mikrofalówka, Środki czystości



>>>Pan Radosław był kiedyś bardzo szczęśliwy, pracował jako blacharz samochodowy i dobrze zarabiał. Problemy zaczęły się ze zdrowiem po wypadku samochodowym. Wtedy Pan Radosław stracił pracę, główne źródło dochodu, zaczął utrzymywać się z renty chorobowej. Po kilku latach stan zdrowia pogorszył się. Pan Radosław ma uszkodzone dwa kręgi w kręgosłupie, a także choruję na padaczkę powypadkową.



3 kluczowe potrzeby: Odzież, Żywność, Środki czystości

>>>Pani Urszula rozstała się z partnerem, to był toksyczny związek. Po wszystkich przeżyciach i trudnych życiowych perypetiach, dzięki pomocy osób trzecich kobieta odbudowała na nowo swoje życie. Rodzina otrzymała mieszkanie komunalne, ale bez łazienki. Pani Urszula odkładała oszczędności na jej remont. Jednak w wyniku redukcji etatu straciła pracę, w związku z czym oszczędności bardzo szybko się rozeszły.

3 kluczowe potrzeby: Żywność trwała, Pościel, środki czystości



>>>Mieszkając na Ukrainie rodzinę było stać na godne życie oraz wszelkie inne potrzeby. Mąż Pani Aleksandry prowadził własną firmę drukarską, a Pani Aleksandra pracowała w szkole jako nauczycielka języka ukraińskiego. Po narodzinach syna Stanisława, Pani Aleksandra zrezygnowała z pracy, na rzecz stałej opieki, ponieważ syn choruje na afazję. Po wybuchu wojny, rodzina uciekła do Polski, gdzie początkowo znalazła schronienie na południu Polski.





3 kluczowe potrzeby: Żywność trwała, Środki czystości, Komplet ręczników

>>>Po rozwodzie pani Anna związała się z drugim mężczyzną w nadziei na lepsze życie. Gdy urodziła kolejne dziecko, partner zaczął wykazywać wobec nich agresję, zaciągnął długi, których nie spłacał oraz często zmieniał pracę. Respondentka zdecydowała się go zostawić dla dobra swojego i dzieci. Jednak po rozstaniu kobieta została sama z niespłaconą pożyczą.





3 kluczowe potrzeby: Żywność, Odzież, Środki czystości



>>>Pani Cecylia była radosną nastolatką, która miała przed sobą jeszcze całe życie. Skończyła szkołę zawodową i miała wiele planów na przyszłość, jednak pewnego dnia cały jej świat legł w gruzach. Kobieta dostała wylewu. Choroba stopniowo przemieniała radosną osiemnastolatke w osobę chorą, zależną i niesamodzielna. Panią Cecylią opiekowali się rodzice, lecz po ich śmierci, potrzebuję ona teraz pomocy.



3 kluczowe potrzeby: żywność, ubrania, chemia

>>>Pani Marta to dzielna, skromna kobieta wychowująca samotnie troje dzieci. Niestety los nigdy jej nie oszczędzał. Wychowywała się w trudnej rodzinie, a następnie sama stała się ofiarą toksycznego partnera. Po tym jak okazało się, że partner pani Marty jest uzależniony od używek, kobieta bez wahania postanowiła od niego odejść. Niestety mężczyzna unika płacenia alimentów na dzieci.





3 kluczowe potrzeby: Żywność, Chemia, Obuwie



