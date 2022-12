Od wieży ciśnień po więzienie. Niedzielna Historia Jednej Ulicy

W niedzielę 4 grudnia chętni do udziału w Historii Jednej Ulicy zebrali się na ul. 1 Maja, róg Wodnej. To tam stoi ponad stuletnia wieża ciśnień i to od niej Dariusz Paczkowski i Michał Młotek zaczęli snuć swą opowieść o historii Iławy. Następnie uczestnicy weszli do kościoła pw. Brata Alberta, później minęli tzw. Manhattan, a na końcu zatrzymali się przy bramie Zakładu Karnego. Mimo chłodu i momentami padającego marznącego deszczu, w spacerze edukacyjnym wzięło udział 20-30 osób.

