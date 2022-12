Sobota minęła na parkiecie. Turniej tańca towarzyskiego zorganizowała UKS Gracja

Reprezentanci klubów tanecznych z całego regionu przyjechali do Iławy, by w sobotę, 3 grudnia, wejść na parkiet sali przy Szkole Podstawowej nr 1. Uczniowski Klub Sportowy Gracja z Marleną Czyżak na czele zorganizował bowiem tego dnia XVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Jezioraka oraz Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Związku Sportu Tanecznego w Kategoriach Senior. Podczas gali zatańczyli najmłodsi adepci sztuki tanecznej z UKS Gracja.Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.eka