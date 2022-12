Czas na 1 Maja. W niedzielę kolejny edukacyjny spacer po Iławie

Będzie to druga wizyta na ulicy 1 Maja w ramach cyklu wypraw „Historia jednej ulicy”. W pierwszej edycji spacerów ulica 1 Maja była drugą ulicą, którą odwiedzili uczestnicy wycieczek po Iławie. Tamta wyprawa odbyła się 28 marca 2015 roku. Sam cykl spacerów rozpoczął się 28 lutego 2015 roku od wyprawy po ulicy Sienkiewicza.

– Minęło prawie osiem lat od naszej pierwszej wizyty na ulicy 1 Maja – mówi Dariusz Paczkowski. – Wtedy nikt jeszcze nie zakładał, że będziemy spotykać się regularnie, co miesiąc, przez tak długi czas. A my w ciągu kolejnych lat odwiedziliśmy wszystkie fragmenty miasta, zajrzeliśmy w każdy zakamarek Iławy i opowiedzieliśmy historie, które inaczej nie ujrzałyby światła dziennego – dodaje.

A co tym razem zaplanowali dla uczestników spacerów ich organizatorzy? Jak zapowiadają, wyprawa po ulicy 1 Maja będzie okazją, by przenieść się do Iławy z przełomu XIX i XX wieku. – To z jednej strony czas rewolucji przemysłowej, budowy nowych obiektów: wodociągów czy gazowni, które kompletnie odmieniły Iławę i życie mieszkańców – mówi Michał Młotek. – Z drugiej strony to czas, gdy w mieście pojawiło się wojsko, z ogromnym budżetem, co w istotny sposób zaważyło na dalszym rozwoju miasta – dodaje.

Spacer po ulicy 1 Maja rozpocznie się o godzinie 14:00. Miejscem zbiórki uczestników wyprawy jest plac przed wieżą ciśnień, niedaleko skrzyżowania ulic 1 Maja i Wodnej.

Informacje o terminach kolejnych spacerów będą publikowane na stronach Internetowego Muzeum Iławy – www.ilawasprzedlat.pl oraz na fan-page’u muzeum pod adresem facebook.com/ilawasprzedlat i w grupie skupiającej miłośników miasta pod adresem facebook.com/groups/14200ilawa.

Wiadomo już, że kolejny spacer odbędzie się w styczniu. Tym razem miłośnicy Iławy spotkają się na ulicy Dworcowej. Styczniowy spacer poświęcony zostanie w całości historii iławskiej kolei.

Za organizacją pieszych spacerów po Iławie, które odbywają się pod szyldem Internetowego Muzeum Iławy – www.ilawasprzedlat.pl, stoją radni miejscy i miłośnicy Iławy Michał Młotek i Dariusz Paczkowski.